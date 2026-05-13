EQS-AFR: Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



13.05.2026 / 07:41 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Semperit AG Holding bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q1

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/berichte-praesentationen/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.semperitgroup.com/investor-relations/reports-presentations/

13.05.2026 CET/CEST

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Semperit AG Holding Am Belvedere 10 1100 Wien Österreich Internet: www.semperitgroup.com

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