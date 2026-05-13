EQS-AFR: Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VERBUND AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
13.05.2026 / 08:35 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Hiermit gibt die VERBUND AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q1
Sprache: Deutsch
Ort:
https://www.verbund.com/media/vpkjadfw/verbund-zwischenbericht-q1-2026-deutsch-final.pdf
Sprache: Englisch
Ort:
https://www.verbund.com/media/5uoaeug2/verbund-interim-report-q1-2026-englisch-final.pdf
13.05.2026 CET/CEST
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.verbund.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2326668 13.05.2026 CET/CEST
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