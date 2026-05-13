EQS-AFR: Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: VERBUND AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

13.05.2026 / 08:35 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die VERBUND AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q1

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.verbund.com/media/vpkjadfw/verbund-zwischenbericht-q1-2026-deutsch-final.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.verbund.com/media/5uoaeug2/verbund-interim-report-q1-2026-englisch-final.pdf

13.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Österreich
Internet:www.verbund.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

2326668 13.05.2026 CET/CEST

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