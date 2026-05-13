EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Short-Put-Positionen und Eröffnung neuer Short-Put-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Eröffnung siehe ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.05.2026 / 11:30 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|NNS Investments (Cyprus) Limited
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Nassef
|Nachname(n):
|Sawiris
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|adidas AG
b) LEI
|549300JSX0Z4CW0V5023
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Derivat
|Beschreibung:
|Aktiengebundene Derivate ISIN: DE000A1EWWW0
b) Art des Geschäfts
|Schließung bestehender Short-Put-Positionen und Eröffnung neuer Short-Put-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Eröffnung siehe separate Meldung); Schließung: 87.000 Einheiten, Strike EUR 169,97, Fälligkeit 17. Mai 2026, Unit-Preis EUR 27,89 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 184,37, Fälligkeit 1. Juni 2026, Unit-Preis EUR 41,41 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 184,40, Fälligkeit 4. Juni 2026, Unit-Preis EUR 42,32 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 167,88, Fälligkeit 9. Juni 2026, Unit-Preis EUR 25,80 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 176,39, Fälligkeit 12. Juni 2026, Unit-Preis EUR 33,47 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 174,52, Fälligkeit 16. Juni 2026, Unit-Preis EUR 31,40 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 179,25, Fälligkeit 19. Juni 2026, Unit-Preis EUR 37,17
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|27,8900 EUR
|2.426.430,00 EUR
|41,4100 EUR
|3.602.670,00 EUR
|42,3200 EUR
|3.681.840,00 EUR
|25,8000 EUR
|2.244.600,00 EUR
|33,4700 EUR
|2.911.890,00 EUR
|31,4000 EUR
|2.731.800,00 EUR
|37,1700 EUR
|3.233.790,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|34,2086 EUR
|20.833.020,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|11.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.adidas-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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