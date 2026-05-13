EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Short-Put-Positionen und Eröffnung neuer Short-Put-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Eröffnung siehe ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.05.2026 / 11:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: NNS Investments (Cyprus) Limited

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Nassef Nachname(n): Sawiris Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

adidas AG

b) LEI

549300JSX0Z4CW0V5023

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Derivat Beschreibung: Aktiengebundene Derivate ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts

Schließung bestehender Short-Put-Positionen und Eröffnung neuer Short-Put-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Eröffnung siehe separate Meldung); Schließung: 87.000 Einheiten, Strike EUR 169,97, Fälligkeit 17. Mai 2026, Unit-Preis EUR 27,89 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 184,37, Fälligkeit 1. Juni 2026, Unit-Preis EUR 41,41 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 184,40, Fälligkeit 4. Juni 2026, Unit-Preis EUR 42,32 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 167,88, Fälligkeit 9. Juni 2026, Unit-Preis EUR 25,80 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 176,39, Fälligkeit 12. Juni 2026, Unit-Preis EUR 33,47 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 174,52, Fälligkeit 16. Juni 2026, Unit-Preis EUR 31,40 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 179,25, Fälligkeit 19. Juni 2026, Unit-Preis EUR 37,17

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 27,8900 EUR 2.426.430,00 EUR 41,4100 EUR 3.602.670,00 EUR 42,3200 EUR 3.681.840,00 EUR 25,8000 EUR 2.244.600,00 EUR 33,4700 EUR 2.911.890,00 EUR 31,4000 EUR 2.731.800,00 EUR 37,1700 EUR 3.233.790,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 34,2086 EUR 20.833.020,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: adidas AG Adi-Dassler-Straße 1 91074 Herzogenaurach Deutschland Internet: www.adidas-group.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

104820 13.05.2026 CET/CEST