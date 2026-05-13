EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Short-Put-Positionen und Eröffnung neuer Short-Put-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Schließung siehe ...
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.05.2026 / 11:30 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|NNS Investments (Cyprus) Limited
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Nassef
|Nachname(n):
|Sawiris
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|adidas AG
b) LEI
|549300JSX0Z4CW0V5023
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Derivat
|Beschreibung:
|Aktiengebundene Derivate ISIN: DE000A1EWWW0
b) Art des Geschäfts
|Schließung bestehender Short-Put-Positionen und Eröffnung neuer Short-Put-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Schließung siehe separate Meldung); Eröffnung: 87.000 Einheiten, Strike EUR 169,97, Fälligkeit 3. November 2026, Unit-Preis EUR 30,43 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 184,37, Fälligkeit 5. November 2026, Unit-Preis EUR 42,09 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 184,40, Fälligkeit 9. November 2026, Unit-Preis EUR 42,82 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 167,88, Fälligkeit 11. November 2026, Unit-Preis EUR 28,87 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 176,39, Fälligkeit 13. November 2026, Unit-Preis EUR 35,56 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 174,52, Fälligkeit 17. November 2026, Unit-Preis EUR 33,18 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 179,25, Fälligkeit 19. November 2026, Unit-Preis EUR 38,54
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|30,4300 EUR
|2.647.410,00 EUR
|42,0900 EUR
|3.661.830,00 EUR
|42,8200 EUR
|3.725.340,00 EUR
|28,8700 EUR
|2.511.690,00 EUR
|35,5600 EUR
|3.093.720,00 EUR
|33,1800 EUR
|2.886.660,00 EUR
|38,5400 EUR
|3.352.980,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|35,9271 EUR
|21.879.630,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|11.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|adidas AG
|Adi-Dassler-Straße 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.adidas-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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