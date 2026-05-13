EQS-DD: adidas AG: NNS Investments (Cyprus) Limited, Schließung bestehender Short-Put-Positionen und Eröffnung neuer Short-Put-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Schließung siehe ...

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.05.2026 / 11:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: NNS Investments (Cyprus) Limited

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Nassef
Nachname(n): Sawiris
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
adidas AG

b) LEI
549300JSX0Z4CW0V5023 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Derivat
Beschreibung: Aktiengebundene Derivate ISIN: DE000A1EWWW0

b) Art des Geschäfts
Schließung bestehender Short-Put-Positionen und Eröffnung neuer Short-Put-Positionen mit längerer Laufzeit (Roll) (Schließung siehe separate Meldung); Eröffnung: 87.000 Einheiten, Strike EUR 169,97, Fälligkeit 3. November 2026, Unit-Preis EUR 30,43 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 184,37, Fälligkeit 5. November 2026, Unit-Preis EUR 42,09 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 184,40, Fälligkeit 9. November 2026, Unit-Preis EUR 42,82 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 167,88, Fälligkeit 11. November 2026, Unit-Preis EUR 28,87 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 176,39, Fälligkeit 13. November 2026, Unit-Preis EUR 35,56 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 174,52, Fälligkeit 17. November 2026, Unit-Preis EUR 33,18 / 87.000 Einheiten, Strike EUR 179,25, Fälligkeit 19. November 2026, Unit-Preis EUR 38,54

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
30,4300 EUR 2.647.410,00 EUR
42,0900 EUR 3.661.830,00 EUR
42,8200 EUR 3.725.340,00 EUR
28,8700 EUR 2.511.690,00 EUR
35,5600 EUR 3.093.720,00 EUR
33,1800 EUR 2.886.660,00 EUR
38,5400 EUR 3.352.980,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
35,9271 EUR 21.879.630,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts
11.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: adidas AG
Adi-Dassler-Straße 1
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet: www.adidas-group.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

104828  13.05.2026 CET/CEST

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