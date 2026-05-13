EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Christoph Glingener, Erwerb von 126.115 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund der Ausübung von 126.115 Aktienoptionen im Rahmen des 2015 ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.05.2026 / 09:39 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Christoph
|Nachname(n):
|Glingener
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Chief Technology Officer
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Adtran Holdings, Inc.
b) LEI
|549300VV36J86CRRWF77
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|US00486H1059
b) Art des Geschäfts
|Erwerb von 126.115 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059) aufgrund der Ausübung von 126.115 Aktienoptionen im Rahmen des 2015 Employee Stock Incentive Plan
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|7,01 USD
|288.952,20 USD
|12,17 USD
|1.033.172,15 USD
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|10,48 USD
|1.322.124,35 USD
e) Datum des Geschäfts
|07.05.2026; UTC−5
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Adtran Holdings, Inc.
|901 Explorer Boulevard
|35806 Huntsville
|Vereinigte Staaten von Amerika
|Internet:
|www.adtran.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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