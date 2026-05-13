EQS-DD: Adtran Holdings, Inc.: Christoph Glingener, Verkauf von 22.277 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.05.2026 / 10:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Christoph
Nachname(n):Glingener

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Chief Technology Officer

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Adtran Holdings, Inc.

b) LEI

549300VV36J86CRRWF77 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:US00486H1059

b) Art des Geschäfts

Verkauf von 22.277 Aktien der ADTRAN Holdings, Inc. (ISIN US00486H1059)

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
15,00 USD334.155,00 USD

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
15,00 USD334.155,00 USD

e) Datum des Geschäfts

08.05.2026; UTC−4

f) Ort des Geschäfts

Name:NASDAQ
MIC:XNAS

13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Adtran Holdings, Inc.
901 Explorer Boulevard
35806 Huntsville
Vereinigte Staaten von Amerika
Internet:www.adtran.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

104826 13.05.2026 CET/CEST

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