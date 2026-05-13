EQS-DD: Bilfinger SE: Matti Jäkel, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.05.2026 / 13:33 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Vorname: Matti Nachname(n): Jäkel

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Bilfinger SE

b) LEI

529900H0HULEN2BZ4604

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005909006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 88,75 EUR 2.218,75 EUR 88,80 EUR 11.810,40 EUR 88,85 EUR 12.616,70 EUR 88,90 EUR 15.201,90 EUR 88,95 EUR 31.132,50 EUR 89,00 EUR 5.785,00 EUR 89,05 EUR 10.151,70 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 88,9169 EUR 88.916,9500 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Bilfinger SE Oskar-Meixner-Straße 1 68163 Mannheim Deutschland Internet: http://www.bilfinger.com

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