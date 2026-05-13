EQS-DD: Bilfinger SE: Matti Jäkel, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.05.2026 / 13:33 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Matti
|Nachname(n):
|Jäkel
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Bilfinger SE
b) LEI
|529900H0HULEN2BZ4604
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005909006
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|88,75 EUR
|2.218,75 EUR
|88,80 EUR
|11.810,40 EUR
|88,85 EUR
|12.616,70 EUR
|88,90 EUR
|15.201,90 EUR
|88,95 EUR
|31.132,50 EUR
|89,00 EUR
|5.785,00 EUR
|89,05 EUR
|10.151,70 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|88,9169 EUR
|88.916,9500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|13.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Xetra
|MIC:
|XETR
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bilfinger SE
|Oskar-Meixner-Straße 1
|68163 Mannheim
|Deutschland
|Internet:
|http://www.bilfinger.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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