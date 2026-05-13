EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: Thomas Lehner, Verkauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.05.2026 / 15:27 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Thomas
|Nachname(n):
|Lehner
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Elmos Semiconductor SE
b) LEI
|529900UMKKDCAP4P4H63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005677108
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|176,80 EUR
|53.040,00 EUR
|176,80 EUR
|35.360,00 EUR
|176,80 EUR
|3.536,00 EUR
|176,80 EUR
|24.928,80 EUR
|176,80 EUR
|59.935,20 EUR
|177,60 EUR
|8.880,00 EUR
|177,60 EUR
|53.280,00 EUR
|177,60 EUR
|53.280,00 EUR
|177,60 EUR
|3.552,00 EUR
|177,60 EUR
|1.953,60 EUR
|177,60 EUR
|17.760,00 EUR
|177,60 EUR
|1.776,00 EUR
|177,60 EUR
|6.216,00 EUR
|177,60 EUR
|888,00 EUR
|177,60 EUR
|3.552,00 EUR
|177,60 EUR
|17.760,00 EUR
|177,60 EUR
|4.440,00 EUR
|177,60 EUR
|1.776,00 EUR
|177,60 EUR
|532,80 EUR
|177,60 EUR
|1.776,00 EUR
|177,60 EUR
|355,20 EUR
|177,60 EUR
|1.243,20 EUR
|177,60 EUR
|3.552,00 EUR
|177,60 EUR
|1.776,00 EUR
|177,60 EUR
|17.760,00 EUR
|177,60 EUR
|888,00 EUR
|177,60 EUR
|1.065,60 EUR
|177,60 EUR
|3.019,20 EUR
|177,60 EUR
|7.104,00 EUR
|177,60 EUR
|5.328,00 EUR
|177,60 EUR
|1.776,00 EUR
|177,60 EUR
|35.520,00 EUR
|177,60 EUR
|5.328,00 EUR
|177,60 EUR
|888,00 EUR
|177,60 EUR
|5.328,00 EUR
|177,60 EUR
|17.760,00 EUR
|177,60 EUR
|532,80 EUR
|177,60 EUR
|4.972,80 EUR
|177,60 EUR
|1.420,80 EUR
|177,60 EUR
|8.880,00 EUR
|177,60 EUR
|710,40 EUR
|177,60 EUR
|710,40 EUR
|177,60 EUR
|888,00 EUR
|177,60 EUR
|888,00 EUR
|177,60 EUR
|1.243,20 EUR
|177,60 EUR
|5.328,00 EUR
|177,60 EUR
|17.760,00 EUR
|177,60 EUR
|29.481,60 EUR
|177,60 EUR
|5.505,60 EUR
|177,60 EUR
|8.880,00 EUR
|177,60 EUR
|10.123,20 EUR
|177,60 EUR
|2.841,60 EUR
|177,60 EUR
|5.328,00 EUR
|177,60 EUR
|17.760,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|177,3579 EUR
|586.168,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|11.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate Exchange
|MIC:
|TGAT
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.elmos.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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