EQS-DD: Elmos Semiconductor SE: ZOE-VVG GmbH, Verkauf im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Accelerated Bookbuilding)
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.05.2026 / 15:25 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|ZOE-VVG GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Prof. Dr.
|Vorname:
|Günter
|Nachname(n):
|Zimmer
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Elmos Semiconductor SE
b) LEI
|529900UMKKDCAP4P4H63
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005677108
b) Art des Geschäfts
|Verkauf im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Accelerated Bookbuilding)
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|176,00 EUR
|136.061.904,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|176,0000 EUR
|136.061.904,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|12.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|http://www.elmos.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104856 13.05.2026 CET/CEST
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