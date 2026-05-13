EQS-DD: grenke AG: Dr. Martin Paal, Kauf

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.05.2026 / 10:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Martin
Nachname(n):Paal

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

grenke AG

b) LEI

529900BHRYZ464GFD289 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A161N30

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
12,7145 EUR9.535,875 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
12,7145 EUR9.535,875 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:grenke AG
Neuer Markt 2
76532 Baden-Baden
Deutschland
Internet:www.grenke.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

104830 13.05.2026 CET/CEST

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