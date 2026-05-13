EQS-DD: INDUS Holding AG: Dr. Johannes Schmidt, Kauf

EQS Group · Uhr
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.05.2026 / 16:01 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Johannes
Nachname(n):Schmidt

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

INDUS Holding AG

b) LEI

529900GE4O7ZOMRWR939 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006200108

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
31,80 EUR33.390 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
31,8000 EUR33.390,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Börse Stuttgart
MIC:XSTU

13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:INDUS Holding AG
Kölner Straße 32
51429 Bergisch Gladbach
Deutschland
Internet:www.indus.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

104858 13.05.2026 CET/CEST

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