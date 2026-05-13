EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Stefan Golling, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.05.2026 / 14:15 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Stefan
|Nachname(n):
|Golling
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
b) LEI
|529900MUF4C20K50JS49
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0008430026
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|475,90 EUR
|16.656,50 EUR
|476,00 EUR
|40.460,00 EUR
|476,10 EUR
|36.183,60 EUR
|476,20 EUR
|26.667,20 EUR
|476,30 EUR
|33.817,30 EUR
|476,40 EUR
|26.678,40 EUR
|476,50 EUR
|19.536,50 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|476,1893 EUR
|199.999,5000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|12.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München
|Königinstraße 107
|80802 München
|Deutschland
|Internet:
|www.munichre.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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