EQS-DD: PUMA SE: ASTAM Holding GmbH, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.05.2026 / 16:04 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|ASTAM Holding GmbH
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Mark Alexander
|Nachname(n):
|Langer
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|PUMA SE
b) LEI
|529900GRZ2BQY5ZM9N49
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0006969603
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|25,40 EUR
|75.006,20 EUR
|25,37 EUR
|16.947,16 EUR
|25,38 EUR
|32.207,22 EUR
|25,38 EUR
|19.542,60 EUR
|25,38 EUR
|109.210,14 EUR
|25,39 EUR
|6.347,50 EUR
|25,39 EUR
|6.271,33 EUR
|25,39 EUR
|18.001,51 EUR
|25,39 EUR
|12.517,27 EUR
|25,39 EUR
|16.554,28 EUR
|25,40 EUR
|6.248,40 EUR
|25,40 EUR
|19.354,80 EUR
|25,40 EUR
|10.871,20 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|25,39 EUR
|349.079,6100 EUR
e) Datum des Geschäfts
|11.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PUMA SE
|PUMA WAY 1
|91074 Herzogenaurach
|Deutschland
|Internet:
|www.puma.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
104860 13.05.2026 CET/CEST
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