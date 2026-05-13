EQS-DD: PUMA SE: ASTAM Holding GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



13.05.2026 / 19:13 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: ASTAM Holding GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Mark Alexander Nachname(n): Langer Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

PUMA SE

b) LEI

529900GRZ2BQY5ZM9N49

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006969603

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 24,75 EUR 65.191,50 EUR 24,73 EUR 3.165,44 EUR 24,73 EUR 25.743,93 EUR 24,73 EUR 519,33 EUR 24,73 EUR 98.722,16 EUR 24,73 EUR 1.731,10 EUR 24,74 EUR 2.647,18 EUR 24,74 EUR 15.487,24 EUR 24,74 EUR 11.850,46 EUR 24,74 EUR 14.893,48 EUR 24,75 EUR 21.606,75 EUR 24,75 EUR 23.834,25 EUR 24,75 EUR 63.731,25 EUR 24,75 EUR 2.202,75 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 24,7413 EUR 351.326,8200 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PUMA SE PUMA WAY 1 91074 Herzogenaurach Deutschland Internet: www.puma.com

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