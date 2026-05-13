EQS-DD: VINCORION SE: Maike Schuh, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
13.05.2026 / 11:59 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Maike
|Nachname(n):
|Schuh
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|VINCORION SE
b) LEI
|5299001T2RB6WJBIRX15
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000VNC0014
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|20,50 EUR
|49.200,00 EUR
|21,30 EUR
|49.075,20 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|20,8918 EUR
|98.275,2000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|08.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VINCORION SE
|Feldstraße 155
|22880 Wedel
|Deutschland
|Internet:
|https://vincorion.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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