EQS-News: Crédit Mutuel Asset Management: US-Inflationszahlen nicht beunruhigend

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Crédit Mutuel Asset Management: US-Inflationszahlen nicht beunruhigend



13.05.2026 / 09:05 CET/CEST

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US-Inflationszahlen nicht beunruhigend

Von François Rimeu, Senior Strategist, Crédit Mutuel Asset Management

Die aktuellen US-Inflationszahlen entsprachen weitgehend den Erwartungen. Der Anstieg bei den wohnungsbezogenen Komponenten wurde erwartet, da der technische Effekt aufgrund des Shutdowns im vergangenen Oktober nun aus der Berechnung herausgefallen ist. Gleichzeitig untermauert der fehlende Inflationsdruck bei den Waren die Einschätzung der Federal Reserve (Fed) der letzten Monate: Die durch Zölle bedingten Inflationseffekte scheinen nun hinter uns zu liegen.

Dennoch werden einige Komponenten weiterhin genau beobachtet: allen voran die Flugpreise, die sowohl im Monats- als auch im Jahresvergleich stark gestiegen sind, sowie die Rindfleischpreise, die Rekordhöhen erreicht haben. Im Gegensatz dazu bleiben die Autopreise relativ verhalten.

Insgesamt stellt dieser Bericht für die Fed zwar keinen besonderen Grund zur Beunruhigung dar, ist aber auch nicht uneingeschränkt beruhigend, da die Kerninflation weiterhin bei 2,8 % und die Gesamtinflation bei 3,8 % liegt.

Quelle: Bloomberg, Zahlen zum Ende April 2026

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