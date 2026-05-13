EQS-News: cyan AG bestätigt vorläufige Zahlen für 2025 und setzt Wachstumskurs 2026 fort

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cyan AG bestätigt vorläufige Zahlen für 2025 und setzt Wachstumskurs 2026 fort



13.05.2026 / 08:31 CET/CEST

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cyan AG bestätigt vorläufige Zahlen für 2025 und setzt Wachstumskurs 2026 fort

Operativer Umsatz steigt um rund 30 % auf EUR 9,2 Mio.

Erfolgreicher Turnaround mit positivem EBITDA von EUR 0,78 Mio.

Wachsende Relevanz digitaler Sicherheit treibt Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen

cyan Guard 360 erweitert Angebot für kleine und mittelständische Unternehmen

Ausblick für 2026 bestätigt: weiteres Unternehmenswachstum bei positivem EBITDA erwartet

München, 13. Mai 2026 – Die cyan AG, ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen, hat heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2025 veröffentlicht. Das Unternehmen verzeichnete ein Umsatzwachstum von rund 30 % auf EUR 9,2 Mio. (2024: EUR 7,1 Mio.) und erreichte damit das obere Ende der prognostizierten Spanne von EUR 8,8 Mio. bis EUR 9,2 Mio. Treiber dieser Entwicklung waren insbesondere steigende wiederkehrende Umsätze mit Bestands- und Neukunden. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze aus Abonnements und Service- und Wartungsverträgen lag dabei bei 95 %. Die Endkundenbasis wurde im Verlauf des Jahres 2025 um 47 % ausgebaut.



Zugleich gelang dem Unternehmen der Turnaround auf Ergebnisebene. Das EBITDA lag mit EUR 0,78 Mio. innerhalb der prognostizierten Bandbreite von EUR 0,75 Mio. bis EUR 0,85 Mio. Auch beim operativen Cashflow erzielte das Unternehmen deutliche Fortschritte. Im Geschäftsjahr 2025 verzeichnete cyan mit EUR 1,5 Mio. erstmals einen positiven Wert (2024: EUR -3,8 Mio.). Getragen wurde die Entwicklung maßgeblich durch die positive Umsatzentwicklung sowie Mittelzuflüsse aus Forschungsprämien. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich auf 89 % (2024: 86 %).



„Das Geschäftsjahr 2025 war für uns von operativen und finanziellen Erfolgen geprägt. Wir haben nicht nur unsere Prognose erreicht und den Turnaround auf EBITDA-Basis geschaffen, sondern zugleich auch die Grundlage für weiteres profitables Wachstum gelegt“, sagte Markus Cserna, CEO der cyan AG. „Angesichts derweiter steigenden Bedrohungslage im digitalen Raum investieren wir gezielt in die Weiterentwicklung unserer Lösungen – unter anderem in KI-basierte Phishing-Erkennung und den Einsatz großer Sprachmodelle im Bereich Cyber Threat Intelligence. Damit wollen wir insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen sowie Kunden von Telekommunikationsanbietern noch effektiver schützen.“



Wachstum über neue Märkte und Partnerschaften

Mit der konsequenten Umsetzung der Wachstumsstrategie erzielte cyan im Geschäftsjahr 2025 eine Vielzahl operativer Erfolge. Der bestehende weltweite Gruppenvertrag mit der Orange Gruppe wurde um mindestens drei weitere Jahre verlängert. Über die Orange Gruppe wurden zudem neue Märkte in Rumänien, Moldawien sowie den französischen Überseedepartments Réunion und Mayotte erschlossen. Darüber hinaus gelang cyan durch die Kooperation mit dem lokalen Telekommunikationsanbieter Claro der Markteintritt in Lateinamerika. cyan hat zudem die Zusammenarbeit mit T-Mobile Polen um ein zusätzliches Cybersecurity-Angebot erweitert.



Das Unternehmen hat zudem die speziell für kleine und mittelständische Unternehmen konzipierte Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 erfolgreich als neues Produkt in den Markt eingeführt. Die Unternehmen erhalten damit Zugang zu einem effektiven und kostengünstigen Schutz vor Phishing-Angriffen – als erste Verteidigungslinie gegen externe Attacken und als sinnvolle Ergänzung zu gängigen Antiviren-Programmen. Über die kürzlich bekannt gegebene Partnerschaft mit CANCOM, dem führenden Digital Business Provider in der DACH-Region, wird cyan Guard 360 künftig verstärkt auch im Service-Provider-Segment präsent sein. Zudem wurden weitere Vertriebspartnerschaften mit verschiedenen Partnern geschlossen.



Prognose für 2026 bestätigt

Nach einem operativ sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2025 plant cyan den eingeschlagenen Wachstumskurs konsequent fortzusetzen. Die in den vergangenen Jahren geschlossenen Kooperationen sowie die breite Neu- und Bestandskundenbasis bilden eine starke Ausgangslage für steigende, wiederkehrende Umsätze. Mit signifikanten Investitionen aus Eigenmitteln in die Weiterentwicklung der Cybersecurity-Lösungen sowie in den Ausbau des Vertriebs schafft cyan zudem die Voraussetzungen für weiteres Wachstum. Im Geschäftsjahr 2026 sollen daraus zusätzliche langfristig angelegte Kundenbeziehungen entstehen.



Gleichzeitig profitiert das Unternehmen weiterhin von der weltweit steigenden Nachfrage nach leistungsfähigen Cybersecurity-Lösungen. Die operative Entwicklung in den ersten Monaten des Geschäftsjahres 2026 unterstreicht diese positive Einschätzung. cyan erwartet daher weiterhin ein Umsatzwachstum auf EUR 10,2 Mio. bis EUR 11,5 Mio. bei einem erneut positiven EBITDA.



Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderem die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile) und Claro Chile (América Móvil Group).



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



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