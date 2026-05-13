EQS-News: Einhell startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2026: Power X-Change erreicht neuen Höchststand

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Einhell startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2026: Power X-Change erreicht neuen Höchststand



13.05.2026 / 10:03 CET/CEST

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Einhell startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2026: Power X-Change erreicht neuen Höchststand

Landau a. d. Isar, 13. Mai 2026 – Der Einhell-Konzern hat das erste Quartal 2026 mit einem Umsatz von 310,9 Millionen Euro abgeschlossen (Vorjahr: 302,8 Millionen Euro). Das entspricht einem nominalen Wachstum von 2,7 Prozent, währungsbereinigt von 4,5 Prozent. Das stärkste regionale Wachstum verzeichnete das Segment Westeuropa inklusive D/A/CH mit einem Plus von 11,2 Prozent auf 189,4 Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Ertragsteuern und vor PPA-Effekten (EBT) beläuft sich auf 29,1 Millionen Euro (Vorjahr: 29,0 Millionen Euro) bei einer Rendite vor Steuern von 9,4 Prozent. Der Konzernjahresüberschuss nach Minderheiten bleibt mit 20,0 Millionen Euro stabil, das Ergebnis je Aktie liegt unverändert bei 1,80 Euro. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich gegenüber dem Jahresende 2025 von 50,4 auf 55,0 Prozent.

Stabile Ertragslage – Bilanz deutlich gestärkt

„Das erste Quartal zeigt: Einhell wächst profitabel und mit klarem Kurs", sagt Michael Brunner, CFO der Einhell Germany AG. „Bei stabiler Rendite und einer deutlich gestärkten Eigenkapitalquote haben wir eine Basis geschaffen, die uns Zuversicht für das Jahresziel gibt – rund 1,2 Milliarden Euro Umsatz bei einer Rendite vor Steuern von etwa 9,0 Prozent."

Power X-Change und Westeuropa als Wachstumsmotoren

Der Anteil der Akku-Plattform Power X-Change am Konzernumsatz stieg von 51 auf 55 Prozent. Im Segment Westeuropa inklusive D/A/CH wuchs der Umsatz um 19,1 Millionen Euro auf 189,4 Millionen Euro, das stärkste Ergebnis aller Konzernregionen. Angeführt wird das Segment von der Einhell Germany AG mit 113,5 Millionen Euro; besonders hohe Zuwächse erzielten Portugal (+18,6 Prozent), Spanien (+18,0 Prozent) und Italien (+17,3 Prozent). Das Ergebnis vor Steuern im Segment stieg um 3,8 Millionen Euro auf 19,5 Millionen Euro.

„Der Power X-Change-Anteil liegt in Deutschland bereits bei 66 Prozent, in Österreich bei 85 Prozent – das zeigt, wie tief Power X-Change in unseren wichtigsten Märkten verankert ist", sagt Andreas Kroiss, CEO der Einhell Germany AG. „Darauf aufbauend werden wir die Internationalisierung von Einhell konsequent weiter vorantreiben."

Internationale Expansion und Markenpartnerschaft

Der internationale Aufbau der Marke Einhell bleibt das vorrangige strategische Ziel. Im ersten Halbjahr 2026 nimmt der Sales Hub für den Mittleren Osten und Nordafrika seine Tätigkeit auf. Den US-amerikanischen DIY-Markt hat Einhell als Absatzmarkt mit dem größten Potenzial identifiziert, dessen Erschließung in der Expansionsstrategie Priorität hat. Kommunikativ wird dieser Kurs unter anderem durch die Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team sowie durch Lifestyle-Kampagnen, Live-Events auf Social-Media-Plattformen und reichweitenstarkes Influencer-Marketing begleitet.

Ausblick

Für das Geschäftsjahr 2026 rechnet der Einhell-Konzern mit einem Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro bei einer Rendite vor Steuern von etwa 9,0 Prozent. Grundlage dafür ist die kontinuierliche Stärkung der weltweiten Marktpräsenz sowie die Weiterentwicklung der Distribution über alle relevanten Vertriebskanäle.

Über die Einhell Germany AG

Einhell ist die Lifestyle Akku-Power Plattform in der DIY- und Profi-Welt. Einhell steht für maximale Akku-Kompetenz rund um Haushalt, Werkstatt, Garten und Freizeit. Mit einem Akku für mehr als 350 Geräte sorgt Power X-Change dabei für kabellose Freiheit und volle Flexibilität. Als international erfolgreiches Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) setzt Einhell Maßstäbe in puncto Leistungsstärke, Ausdauer, Qualität und Sicherheit für alle Projekte in Haushalt, Werkstatt, Garten und Freizeit. Das stetig wachsende Ökosystem sowie leistungsstarke Produkte und visionäre Ideen machen Einhell zum Vorreiter im Bereich der Akku-Technologie für alle DIY-Enthusiasten und Profis.

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