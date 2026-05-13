EQS-News: Erfolgreicher Jahresauftakt 2026 – Deutliche Steigerung des Free Cash-flows im Vorjahresvergleich

EQS-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Erfolgreicher Jahresauftakt 2026 – Deutliche Steigerung des Free Cash-flows im Vorjahresvergleich



13.05.2026 / 08:00 CET/CEST

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Gesamt-Umsatz: 32,7 Mio. EUR (Vj. 28,6 Mio. EUR)

Umsatz Geschäftskundensegment: 12,4 Mio. EUR (Vj. 12,4 Mio. EUR)

Umsatz Wholesale-Segment: 20,2 Mio. EUR (Vj. 16,1 Mio. EUR)

Rohertrag: 9,5 Mio. EUR (Vj: 8,8 Mio. EUR)

Operatives EBITDA: 2,1 Mio. EUR (Vj. 1,9 Mio. EUR)

Düsseldorf, 13. Mai 2026

ecotel communbication ag ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2026 gestartet und erzielte im ersten Quartal 2026 einen

Konzernumsatz

von

32,7 Mio. EUR

. Im Vergleich zum Vorjahresquartal (28,6 Mio. EUR) entspricht dies einem

Umsatzwachstum von 4,1 Mio. EUR bzw. 14,3%

.

Das

Geschäftskundensegment

(B2B) bestätigte im ersten Quartal 2026 mit einem Umsatz von

12,4 Mio. EUR

erneut das hohe Vorjahresniveau. Die stabile Entwicklung beweist, dass Geschäftskunden auch weiterhin gezielt auf leistungsstarke Telekommunikations- und Netzwerklösungen setzen.

Das

Segment ecotel Wholesale

entwickelte sich im Berichtszeitraum erneut sehr positiv. Der Umsatz stieg von 16,1 Mio. EUR im Vorjahr auf

20,2 Mio. EUR

im ersten Quartal 2026. Der Zuwachs von

4,1 Mio. EUR

ist insbesondere auf die gestiegene Nachfrage nach leistungsfähigen Datendienstleistungen sowie den weiteren Ausbau bestehender Kunden- und Partnerbeziehungen zurückzuführen. Das Wholesale-Segment war damit der wesentliche Treiber des Konzernumsatzwachstums.

Der

Rohertrag

erhöhte sich im ersten Quartal 2026 auf

9,5 Mio. EUR nach 8,8 Mio. EUR

im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg um 0,7 Mio. EUR unterstreicht die unverändert solide Margenentwicklung und die konsequente Fokussierung des Konzerns auf wertschöpfungsstarke Produkte und Dienstleistungen.

Das

operative EBITDA

verbesserte sich im Berichtszeitraum auf 2,1 Mio. EUR (Vorjahr: 1,9 Mio. EUR). Auch das

EBITDA

erhöhte sich leicht von 1,6 Mio. EUR auf 1,7 Mio. EUR. Vor dem Hintergrund des steigenden Rohertrags erwartet ecotel in den kommenden Quartalen entsprechende positive Effekte auf das operative EBITDA.

Das

Betriebsergebnis (EBIT)

stieg deutlich von 0,4 Mio. EUR im Vorjahresquartal auf 0,6 Mio. EUR.

Der

Konzernüberschuss

lag im ersten Quartal 2026 bei 0,4 Mio. EUR und übertraf damit den Vorjahreswert von 0,3 Mio. EUR. Dieses Ergebnis bildet eine solide Grundlage für den weiteren Verlauf des Geschäftsjahres

Auch die Entwicklung des Cashflows stellte sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert dar. Der

Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

konnte signifikant gesteigert werden und belief sich im ersten Quartal 2026 auf 1,4 Mio. EUR (VJ. 2,4 Mio. EUR). Der

Free Cashflow

ist mit 0,7 Mio. EUR deutlich verbessert zum Vorjahresquartal. Der

Finanzmittelfonds

erhöhte sich zum 31. März 2026 auf 1,6 Mio. EUR, was die finanzielle Stabilität von ecotel unterstreicht.

Mit diesem gelungenen Start ins Geschäftsjahr 2026 sieht sich ecotel gut positioniert, um die strategischen Ziele konsequent weiterzuverfolgen.

Über die ecotel communication ag:

Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und hat sich als einer der führenden Qualitätsanbieter für Geschäftskunden etabliert. Mit der Fokussierung auf »cloud & fiber« bedient ecotel die zwei wichtigsten Wachstumsfelder im deutschen Telekommunikationsmarkt.

Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaft beschäftigt ecotel rund 210 Mitarbeiter.

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