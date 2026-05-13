EQS-News: FC Schalke 04 steigt in die Bundesliga auf: Informationen zum Bundesliga-Bonus

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FC Schalke 04 steigt in die Bundesliga auf: Informationen zum Bundesliga-Bonus



13.05.2026 / 16:00 CET/CEST

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FC Schalke 04: Unternehmensanleihe 2025/2030 (WKN: A460AT / ISIN: DE000A460AT6)

FC Schalke 04 steigt in die Bundesliga auf: Informationen zum Bundesliga-Bonus

Der FC Schalke 04 hat am 2. Mai durch einen 1:0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf den Aufstieg in die Bundesliga erreicht. Bereits zwei Spieltage vor Saisonende war dem S04 ein direkter Aufstiegsplatz nicht mehr zu nehmen. Am gleichen Wochenende gewann der Verein zudem die Zweitligameisterschaft. Damit kehrt der FC Schalke 04 als Meister der 2. Bundesliga in die Bundesliga zurück.

Die am 26. November 2025 erfolgreich am Kapitalmarkt platzierte Unternehmensanleihe 2025/2030 (WKN: A460AT / ISIN: DE000A460AT6) ist neben einem festen jährlichen Zinssatz von 6,50 Prozent mit einem einmaligen Bundesliga-Bonus (der „Bundesliga-Bonus“) in Höhe von 1,50 Prozent ausgestattet. Dieser Bundesliga-Bonus wird bei einem Aufstieg des FC Schalke 04 in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030 fällig – jetzt also zu Beginn der Saison 2026/2027.

Die Auszahlung des Bundesliga-Bonus erfolgt an einem Tag (der „Bundesliga-Bonus Auszahlungstag“), der innerhalb von zehn Geschäftstagen nach dem Tag liegt, an dem der Emittent nach dem Aufstieg erstmals wieder in der Bundesliga spielt. Nach dem von der DFL veröffentlichten Rahmenterminkalender ist der erste Spieltag der Bundesliga-Saison 2026/2027 für den Zeitraum vom 28. bis 30. August 2026 angesetzt. Maßgeblich für die Auszahlung ist die tatsächliche erste Bundesliga-Partie des FC Schalke 04 in der Saison 2026/2027. Anspruchsberechtigt sind diejenigen Anleihegläubiger, die bei Geschäftsschluss der Frankfurter Wertpapierbörse am Tag vor dem Bundesliga-Bonus Auszahlungstag Inhaber der Schuldverschreibungen sind.

Das Vorliegen der Voraussetzungen für die Zahlung des Bundesliga-Bonus und den Bundesliga-Bonus Auszahlungstag wird der Emittent den Anleihegläubigern separat bekanntgeben. Weitere Informationen zur Unternehmensanleihe 2025/2030 (WKN: A460AT / ISIN: DE000A460AT6) und der Wertpapierprospekt sind auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht.

Beim FC Schalke 04 hat die erfolgreiche Emission der Anleihe 2025/2030 in Höhe von 90 Millionen Euro maßgeblich geholfen, Alt-Anleihen frühzeitig zu refinanzieren und landesbesicherte Darlehen zurückzuführen. Darüber hinaus gewann der Verein zusätzliche finanzielle Planungssicherheit. Auch die Auf Schalke eG gab dem S04 in einer wichtigen Phase zusätzlichen Rückhalt. „Das Vertrauen der Anleger und der Zeichner war ein wichtiger Beitrag zur weiteren Stabilisierung des Vereins“, sagt Christina Rühl-Hamers, Finanzvorständin des FC Schalke 04 und Mitglied im Vorstand der Auf Schalke eG. „Die Genossenschaft hat uns gezeigt, welche Kraft entsteht, wenn Mitglieder gemeinsam Verantwortung übernehmen. Dieser Rückhalt hat uns mehr Handlungsfreiheit bei zentralen Entscheidungen gegeben und so geholfen, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen – bis hin zum Aufstieg.“

Der Aufstieg gibt den Königsblauen nun Rückenwind, doch er kann nur der Anfang sein, wie Rühl-Hamers betont: „Jetzt ist der Moment, in dem wir gemeinsam entscheiden, wie stark Schalke 04 in Zukunft sein kann. Die Auf Schalke eG ist dabei ein wichtiger Faktor. Mit der Genossenschaft bündeln S04-Mitglieder ihre Power, damit der Verein nach dem gelungenen Aufstieg weiter aus eigener Kraft investieren kann: in sportliche Stabilität, in die Knappenschmiede, in die Zukunft des Clubs – in das, was uns allen gehört: Schalke.“

Mehr Informationen zur Auf Schalke eG erhalten Interessierte unter aufschalkeeg.schalke04.de.

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