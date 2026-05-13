EQS-News: GESCO SE veröffentlicht 3-Monatsbericht 2026

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GESCO SE veröffentlicht 3-Monatsbericht 2026



13.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz erhöht auf 1,14

Deutliche Profitabilitätssteigerung

Geschäftsentwicklung auf Plan

Die im Prime Standard notierte GESCO SE hat heute ihre Quartalsmitteilung für das erste Quartal 2026 veröffentlicht.

Das Geschäftsjahr 2026 wird weiterhin durch ein herausforderndes makroökonomisches Umfeld geprägt. Dennoch verlief die Geschäftsentwicklung der GESCO-Gruppe in den ersten 3 Monaten 2026 erwartungsgemäß.

Der Auftragseingang in der Gruppe erhöhte sich gegenüber dem Vergleichsquartal um 4,6 % auf 138,2 Mio. €. Bei einem Umsatz von 121,0 Mio. € ergibt sich ein erfreuliches Book-to-Bill-Verhältnis von 1,14. Trotz des im Vergleich zum Vorjahresquartal nahezu konstanten Umsatzniveaus konnte das EBIT um 13,1 % auf 4,6 Mio. € verbessert werden. Der Return on Sales verbesserte sich um 43 Basispunkte auf 3,8 %.

Der Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter lag mit 2,7 Mio. € deutlich über dem Niveau des Vorjahreszeitraums (Q1 2025: 2,0 Mio. €). Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,27 € (Q1 2025: 0,19 €).

Den vollständigen 3-Monatsbericht 2026 finden Sie unter: www.gesco.de/investor-relations/finanzberichte.

Ein Conference Call findet heute um 15:00 Uhr statt.

Wesentliche Kennzahlen (IFRS) GESCO-Konzern:

in T€ 01.01.2026 - 31.03.2026 01.01.2025 - 31.03.2025 Veränderung Auftragseingang 138.167 132.087 4,6% Umsatz 121.029 121.712 -0,6% EBITDA 9.275 8.164 13,6% EBIT 4.636 4.099 13,1% ROS in % 3,8% 3,4% 43 bp EBT 3.942 3.155 24,9% Gesamtergebnis1) 2.757 2.018 36,6% Ergebnis je Aktie in € 0,27 0,19 36,4% Schlusskurs in €2) 13,75 16,00 -14,1% Mitarbeiter3) 1.645 1.471 11,8%

1) Nach Anteilen Dritter

2) XETRA-Schlusskurs zum Bilanzstichtag

3) Anzahl zum Bilanzstichtag, ohne Auszubildende

Über GESCO:

Die GESCO SE ist eine Industriegruppe mit markt- und technologieführenden Unternehmen der Investitionsgüterindustrie mit Schwerpunkten in Materials Refinement & Distribution, Life Science & Healthcare und Industrial Assets & Infrastructure. Als im Prime Standard börsennotierte Gesellschaft eröffnet GESCO institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu einem Portfolio von Hidden Champions des industriellen Mittelstands.



Kontakt:

Peter Alex

Director Investor Relations & Communications

Tel. +49 (0) 202 24820-18

E-Mail:ir@gesco.de

Internet: www.gesco.de

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