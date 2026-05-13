EQS-News: HomeToGo setzt seine strategische Roadmap für 2026 erfolgreich um: Starke Verbesserung des Bereinigten EBITDA auf vergleichbarer Basis für Q1/26 um €7,2 Mio. ggü. dem Vorjahreszeitraum

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HomeToGo setzt seine strategische Roadmap für 2026 erfolgreich um: Starke Verbesserung des Bereinigten EBITDA auf vergleichbarer Basis für Q1/26 um €7,2 Mio. ggü. dem Vorjahreszeitraum



13.05.2026 / 07:00 CET/CEST

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HomeToGo setzt seine strategische Roadmap für 2026 erfolgreich um: Starke Verbesserung des Bereinigten EBITDA auf vergleichbarer Basis1 für Q1/26 um €7,2 Mio. ggü. dem Vorjahreszeitraum. Signifikante Effizienzsteigerung im Marktplatz; Finanzprognose für das GJ/26 bestätigt

Deutliche Verbesserung des Bereinigten EBITDA der HomeToGo Group: Auf vergleichbarer Basis 1 verbesserte sich das Bereinigte EBITDA in Q1/26 um €7,2 Mio. (+21% ggü. dem Vorjahreszeitraum).

Auf vergleichbarer Basis verbesserte sich das Bereinigte EBITDA in Q1/26 um €7,2 Mio. (+21% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Erfolgreicher Start ins Jahr 2026 für HomeToGo_PRO: Seit der Übernahme von Interhome macht HomeToGo_PRO 66% der gesamten IFRS-Umsatzerlöse der Gruppe aus. Das Segment verbesserte sein Bereinigtes EBITDA im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis 1 um €4,5 Mio. (+40% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und steigerte die IFRS-Umsatzerlöse um €4,3 Mio. (+13% ggü. dem Vorjahreszeitraum). HomeToGo_PRO hat sich als neuen Schwerpunkt der HomeToGo Group etabliert und ist entscheidender Treiber für Umsatz- und Gewinnwachstum.

Seit der Übernahme von Interhome macht HomeToGo_PRO 66% der gesamten IFRS-Umsatzerlöse der Gruppe aus. Das Segment verbesserte sein Bereinigtes EBITDA im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis um €4,5 Mio. (+40% ggü. dem Vorjahreszeitraum) und steigerte die IFRS-Umsatzerlöse um €4,3 Mio. (+13% ggü. dem Vorjahreszeitraum). HomeToGo_PRO hat sich als neuen Schwerpunkt der HomeToGo Group etabliert und ist entscheidender Treiber für Umsatz- und Gewinnwachstum. Disziplinierte Strategieumsetzung im Marktplatz-Segment: Wie angekündigt gingen die IFRS-Umsatzerlöse im Marktplatz-Segment in Q1/26 um €5,0 Mio. (-19% ggü. dem Vorjahreszeitraum) zurück, bedingt durch reduzierte Werbeausgaben und die fortschreitende Verlagerung von Werbe- zu Onsite-Umsätzen. Dennoch stieg das Bereinigte EBITDA im Marktplatz um €2,7 Mio. (+12% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Zudem stieg der Auftragsbestand der Buchungserlöse (Marktplatz)[2] zum 31. März 2026 um €0,7 Mio. (+1% ggü. dem Vorjahreszeitraum) auf ein Rekordhoch für ein erstes Quartal von €75,4 Mio., was die deutliche Steigerung der Marketingeffizienz unterstreicht.

Wie angekündigt gingen die IFRS-Umsatzerlöse im Marktplatz-Segment in Q1/26 um €5,0 Mio. (-19% ggü. dem Vorjahreszeitraum) zurück, bedingt durch reduzierte Werbeausgaben und die fortschreitende Verlagerung von Werbe- zu Onsite-Umsätzen. Dennoch stieg das Bereinigte EBITDA im Marktplatz um €2,7 Mio. (+12% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Zudem stieg der Auftragsbestand der Buchungserlöse (Marktplatz)[2] zum 31. März 2026 um €0,7 Mio. (+1% ggü. dem Vorjahreszeitraum) auf ein Rekordhoch für ein erstes Quartal von €75,4 Mio., was die deutliche Steigerung der Marketingeffizienz unterstreicht. Finanzprognose für 2026 bestätigt: Die Gruppe bekräftigt ihre Prognose für das GJ/26 mit IFRS-Umsatzerlösen von €400 Mio. bis €410 Mio. und einem Bereinigten EBITDA von €45 Mio. bis €47 Mio.

Luxemburg, 13. Mai 2026 – HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hat heute ihre Quartalsmitteilung für das Q1/26 veröffentlicht. Die Ergebnisse unterstreichen die disziplinierte Umsetzung der strategischen Roadmap mit einem klaren Fokus auf das weitere Wachstum des B2B-Geschäfts, die Verbesserung der Profitabilität, die Realisierung von Synergien aus der Interhome-Übernahme sowie die Fortsetzung der Buy-and-Build-Strategie durch die Akquisition europäischer Ferienhausvermietungen.

Finanzergebnisse Q1/26

In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 stiegen die IFRS-Umsatzerlöse von HomeToGo (auf statutarischer Basis) auf €59,0 Mio., was einem Plus von 71,5% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Maßgeblich für diese Entwicklung war die erstmalige ganzjährige Konsolidierung von Interhome, die im ersten Quartal 2025 noch nicht Teil der Gruppe war. Auf vergleichbarer Basis1 blieben die IFRS-Umsatzerlöse in Q1/26 insgesamt stabil. Dies spiegelt die strategische Verschiebung von B2C- zu B2B-Umsätzen wider: Ein bewusster Rückgang der Umsätze im Marktplatz-Segment wurde durch einen parallelen Anstieg im HomeToGo_PRO-Segment ausgeglichen. Dieser Wandel unterstreicht die strategische Neuausrichtung, mit der HomeToGo_PRO als neuer Ankerpunkt und wesentlicher Motor für das Umsatz- und Gewinnwachstum etabliert wird.

Das Bereinigte EBITDA der Gruppe belief sich auf €-26,8 Mio., was einer Verbesserung von 4,0% ggü. dem Vorjahreszeitraum (auf statutarischer Basis) entspricht. Auf vergleichbarer Basis1 verbesserte sich das Bereinigte EBITDA um €7,2 Mio. (+21% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Haupttreiber hierfür waren eine signifikant gesteigerte Marketingeffizienz, strikte Kostenkontrolle sowie erste Synergieeffekte aus der Interhome-Integration.

Die Gruppe schloss das Quartal mit einer starken Liquiditätsposition von €87,8 Mio. an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten ab. Der Rückgang von €-3,7 Mio. ggü. dem Jahresende 2025 resultiert primär aus der typischen Saisonalität des Geschäfts, der geplanten Zahlung der ersten Kaufpreistranche für Interhome sowie der erfolgreichen Refinanzierung der Kreditlinie in Höhe von €75 Mio. durch die Emission eines Nordic Bonds.

Highlights der Geschäftsbereiche

Das HomeToGo_PRO-Segment, das B2B-Software und technologiebasierte Servicelösungen für den gesamten Reisemarkt umfasst, vervierfachte seine Umsatzbasis (auf statutarischer Basis) in Q1/26 infolge der Interhome-Konsolidierung auf IFRS-Umsatzerlöse von €38,9 Mio. (+304,0% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Auf vergleichbarer Basis¹ stiegen die IFRS-Umsatzerlöse um 13% ggü. dem Vorjahreszeitraum, was primär auf einen starken Jahresauftakt bei Interhome zurückzuführen ist. Infolge der Einbeziehung von Interhome verbesserte sich das Bereinigte EBITDA des Segments auf vergleichbarer Basis¹ um €4,5 Mio. (+40% ggü. dem Vorjahreszeitraum). Wesentliche Treiber hierfür waren eine gesteigerte Marketingeffizienz sowie erste Kostensynergien bei Interhome. Auf statutarischer Basis sank das Ergebnis leicht um €-1,6 Mio. auf €-6,7 Mio., was primär auf die branchenspezifische Saisonalität des Geschäfts zurückzuführen ist.

Das HomeToGo Marktplatz-Segment setzte seine im Oktober 2025 kommunizierte strategische Neuausrichtung erfolgreich fort, wobei die Priorisierung der Profitabilität gegenüber dem reinen Umsatzwachstum klar im Mittelpunkt steht. Während die IFRS-Umsatzerlöse um 19% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €20,7 Mio. sanken, ist diese Entwicklung auf die Reduzierung der Marketingausgaben um 20% ggü. dem Vorjahreszeitraum sowie der kontinuierlichen Verlagerung von Werbeeinnahmen zu Onsite-Umsätzen (Buchungserlösen) zurückzuführen. Der Erfolg dieses strikten Fokus auf Marketingeffizienz spiegelt sich in der Verbesserung des Bereinigten EBITDA um €2,7 Mio. (+12% ggü. dem Vorjahreszeitraum) wider. Gleichzeitig erreichte der Auftragsbestand der Buchungserlöse zum 31. März 2026 mit €75,4 Mio. ein neues Allzeithoch für ein erstes Quartal.

Strategie und Ausblick für 2026

Die Gruppe konzentriert sich weiterhin auf die Umsetzung ihrer fünf strategischen Prioritäten für 2026:

Heben der verbleibenden Kostensynergien der Interhome-Integration: Vollständige Realisierung der initialen kurzfristigen Kostensynergien von €10 Mio. auf annualisierter Basis. Strategische M&A bei HomeToGo_PRO: Durchführung wertsteigernder Akquisitionen im Bereich der Ferienhausverwaltung. Gruppenweite Markenharmonisierung: Optimierung der gruppenweiten Markenlandschaft zur Steigerung der globalen Sichtbarkeit. Operative Exzellenz im Marktplatz: Margenausbau durch optimierte Marketingeffizienz. Führungsposition im Bereich AI weiter festigen: Sicherung des hohen Innovationstempos bei der Entwicklung zukunftsweisender AI-Lösungen zur Stärkung der technologischen Marktführerschaft.

HomeToGo hat bereits mit der Umsetzung seiner Buy-and-Build-Strategie für europäische Ferienhausverwaltungen begonnen und die Vertragsbestände von drei lokalen Agenturen in Spanien, Italien und der Schweiz erworben. Sämtliche Portfolios wurden auf die Interhome-Plattform übertragen, die als zentrale operative Basis für die Umsetzung dieser Strategie dient. Insgesamt umfassen die drei erworbenen Portfolios rund 200 Verwaltungseinheiten. Die Akquisitionen wurden zu einem attraktiven EBITDA-Multiple von ca. 1x abgeschlossen. HomeToGo beabsichtigt, im weiteren Jahresverlauf 2026 zusätzliche Bolt-on-Akquisitionen im Bereich der europäischen Ferienhausverwaltung zu realisieren.

HomeToGo bestätigt zudem die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026: Die HomeToGo Group erwartet IFRS-Umsatzerlöse zwischen €400 Mio. und €410 Mio. bei einem Bereinigten EBITDA in der Spanne von €45 Mio. bis €47 Mio..

Sebastian Bielski, CFO von HomeToGo: „2026 markiert das erste volle Geschäftsjahr mit Interhome als festem Bestandteil der HomeToGo Group. Bereits nach dem ersten Quartal wird der enorme Mehrwert dieser strategischen Transaktion deutlich: Inklusive Interhome konnte HomeToGo_PRO seine IFRS-Umsatzerlöse ggü. dem Vorjahreszeitraum mehr als vervierfachen und steuert nun zwei Drittel zum Gesamtumsatz der Gruppe bei. Diese Ergebnisse belegen die signifikante Wertschöpfung aus der transformativen Interhome-Akquisition und bilden ein starkes Fundament für die Bestätigung unserer Prognose für 2026, während wir unsere strategische Roadmap für das Jahr konsequent weiter umsetzen.“

Q1/26 Ergebnisse: Quartalsbericht, Earnings Call und Präsentation

Sebastian Bielski, CFO, wird die Quartalsergebnisse heute um 10:00 Uhr MESZ in einer Telefonkonferenz vorstellen, gefolgt von einer Fragerunde für Research-Analysten und Investoren.

Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist über einen Live-Audio-Webcast zugänglich. Interessierte Teilnehmer können sich unter der folgenden Adresse vorab für die Telefonkonferenz anmelden – mit der Möglichkeit, an der Fragerunde teilzunehmen: https://www.appairtime.com/event/2f1d54f7-4f07-4bd2-9b58-610401fbadc1

Die Quartalsmitteilung von HomeToGo ist auf der Investor-Relations-Website von HomeToGo unter ir.hometogo.de verfügbar. Die Earnings-Präsentation für Analysten und Investoren wird kurz vor Beginn des Calls um 10:00 Uhr MESZ bereitgestellt und ist ebenfalls unter ir.hometogo.de verfügbar.

Weitere Informationen zu den Neuigkeiten und der Kapitalmarktberichterstattung von HomeToGo finden Sie unter ir.hometogo.de.



Über die HomeToGo Group

HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin.

HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehreren Millionen Angeboten an Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der weltweit größten Auswahl an Ferienunterkünften, um die perfekte Unterkunft für jede Reise zu finden.

HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Ansprechpartner für Investoren

Carsten Fricke, CFA

+49 176 768 62 397

IR@hometogo.com

Ansprechpartnerin für Medien

Isabel Nacke

press@hometogo.com



Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „projizieren", „Ziel" oder „anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA und Buchungserlöse verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind (http://ir.hometogo.de/).

[1] Die Angabe ‚auf vergleichbarer Basis‘ bezieht sich auf einen Vergleich der statutarischen Finanzergebnisse für Q1/26 mit den Pro-forma-Finanzergebnissen für Q1/25 einschließlich Interhome. Dies dient dazu, Verzerrungen zu eliminieren, die aus dem Zeitpunkt der Erstkonsolidierung von Interhome resultieren.

[2] Der Auftragsbestand der Buchungserlöse umfasst Buchungserlöse vor Stornierungen, die in oder vor Q1/26 auf dem Marktplatz generiert wurden, deren Umsatzrealisierung nach IFRS basierend auf dem Check-in-Datum jedoch erst nach Q1/26 erfolgt.