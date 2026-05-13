EQS-News: MLP SE: 'Q1 2026: Starkes Auftaktquartal für MLP –neue Höchststände bei Erlösen und Ergebnis'

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MLP SE: 'Q1 2026: Starkes Auftaktquartal für MLP –neue Höchststände bei Erlösen und Ergebnis'



13.05.2026 / 07:39 CET/CEST

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Q1 2026: Starkes Auftaktquartal für MLP – neue Höchststände bei Erlösen und Ergebnis

Q1 2026: MLP Gruppe erzielt Höchststände bei den Gesamterlösen mit 315 Mio. Euro (Q1 2025: 301 Mio. Euro) und beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mit 41,3 Mio. Euro (Q1 2025: 37,8 Mio. Euro)

Stärkstes Erlöswachstum (+12 %) im Leistungsbereich Absicherung, stabile Werte in den Leistungsbereichen Vermögen (+1 %) und Vorsorge (-1 %)

Zentrale Bestandskennzahlen für die zukünftige Erlösentwicklung zum 31. März 2026: Verwaltetes Prämienvolumen in der Sachversicherung auf neuen Höchststand von 859 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 809 Mio. Euro) gesteigert. Betreutes Vermögen trotz stichtagsbezogen deutlichem Rückgang an den Kapitalmärkten stabil bei 65,2 Mrd. Euro (31. Dezember 2025: 65,9 Mrd. Euro)

Prognose 2026 bestätigt: EBIT von 100 bis 110 Mio. Euro

Mittelfristplanung 2028 bekräftigt: Fortsetzung des Wachstumskurses auf EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen – strategisch angelegte Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, gezielter Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie Multi Asset-Ansatz bei institutionellen und vermögenden Privatkunden; erfolgsabhängige Vergütungen bei FERI nur in geringem Umfang in Planung berücksichtigt

Wiesloch, 13. Mai 2026 – Die MLP Gruppe ist mit einem starken Auftaktquartal in das Geschäftsjahr 2026 gestartet. Sie hat den mittelfristigen Wachstumskurs fortgesetzt und zugleich neue Höchststände bei Erlösen und Ergebnis erzielt. Die Gesamterlöse steigerte MLP auf 315 Mio. Euro (Q1 2025: 301 Mio. Euro). Vor allem das deutliche Erlöswachstum im Leistungsbereich Absicherung, bei ansonsten stabilen Werten in den Leistungsbereichen Vermögen und Vorsorge, führte zu dieser positiven Entwicklung. Den negativen Umfeldfaktoren infolge der kriegerischen Auseinandersetzungen am Persischen Golf konnte sich die MLP Gruppe dank ihrer breiten und strategisch verzahnten Aufstellung erfolgreich widersetzen. Dies gelang, obwohl die Unsicherheit für die deutsche Wirtschaft sowie die Volatilität an den Kapitalmärkten in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen waren. Auch bei den für die zukünftige Erlösentwicklung bedeutsamen zentralen Bestandskennzahlen konnte MLP Stärke zeigen: Das betreute Vermögen blieb trotz eines zwischenzeitlichen Börseneinbruchs stabil, das verwaltete Prämienvolumen in der Sachversicherung stieg erneut auf einen neuen Höchststand. MLP erreichte ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 41,3 Mio. Euro (Q1 2025: 37,8 Mio. Euro). Die Gruppe bestätigt ihre Prognose für 2026, wonach sie mit einem EBIT von 100 bis 110 Mio. Euro rechnet. Zugleich bekräftigt die MLP Gruppe ihre Mittelfristplanung: Unter Fortsetzung des Wachstumskurses wird bis Ende 2028 ein EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro an Gesamterlösen angestrebt. Erfolgsabhängige Vergütungen bei FERI sind in Prognose und Planung nur in geringem Umfang berücksichtigt.

„Die MLP Gruppe hat ein erfolgreiches Auftaktquartal absolviert und dabei einmal mehr neue Höchststände bei Erlösen und Ergebnis erreicht. Gerade in einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld zeigt sich die Stärke unserer breiten und strategisch verzahnten Aufstellung. Unser Geschäftsmodell bietet zudem weiteres signifikantes Wachstumspotenzial, das wir zunehmend heben. Unsere qualitativ hochwertige persönliche Beratung im Zusammenspiel mit unserer stark zunehmenden Nutzung von Künstlicher Intelligenz sehen wir als deutlichen Wettbewerbsvorteil“, sagt Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, Vorstandsvorsitzender der MLP SE.

Gesamterlöse auf 315 Mio. Euro gesteigert

Die Gesamterlöse steigerte die MLP Gruppe im Auftaktquartal um 5 Prozent und erreichte einen neuen Höchststand bei rund 315 Mio. Euro (Q1 2025: 301 Mio. Euro). Erneut profitierte sie dabei von ihrer sehr breiten und strategisch verzahnten Erlösstruktur. Das stärkste Erlöswachstum (+12%) erzielte die Gruppe im Leistungsbereich Absicherung auf 114 Mio. Euro (Q1 2025: 102 Mio. Euro), worin sich der übliche saisonal starke Geschäftsverlauf widerspiegelt. Stabile Erlöswerte erzielte die MLP Gruppe in den Leistungsbereichen Vermögen (+1%) mit 126 Mio. Euro (Q1 2025: 125 Mio. Euro) und Vorsorge (-1%) mit 64 Mio. Euro (Q1 2025: 64 Mio. Euro). Innerhalb des Leistungsbereichs Vermögen hat das erfolgreiche Vermögensmanagement die schwächeren Entwicklungen in der Immobilienvermittlung und Finanzierung überkompensiert. Im Leistungsbereich Vorsorge zeigte sich das dort enthaltene Altersvorsorgegeschäft leicht schwächer, die Vermittlung von Krankenversicherungen hingegen leicht stärker. Im Leistungsbereich Sonstiges waren die Erlöse ebenfalls stabil mit 3 Mio. Euro (Q1 2025: 3 Mio. Euro).

Zum Stichtag 31. März 2026 hat sich MLP auch bei den für die zukünftige Erlösentwicklung bedeutsamen Bestandskennzahlen eine gute Ausgangsposition erarbeitet: Das betreute Vermögen blieb trotz des zwischenzeitlichen Einbruchs an den Kapitalmärkten stabil bei 65,2 Mrd. Euro (31. Dezember 2025: 65,9 Mrd. Euro), während das verwaltete Prämienvolumen in der Sachversicherung erneut auf einen neuen Höchststand von 859 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 809 Mio. Euro) stieg.

EBIT erreicht Höchststand von 41,3 Mio. Euro

Die MLP Gruppe hat in den ersten drei Monaten 2025 ein EBIT von 41,3 Mio. Euro erreicht (Q1 2025: 37,8 Mio. Euro). Hintergrund ist die positive Erlösentwicklung bei gleichzeitig konsequentem Kostenmanagement. Die MLP Gruppe konnte diesen Höchststand in einem politisch und wirtschaftlich höchst volatilen Umfeld mit einem entsprechenden Einbruch an den Kapitalmärkten und folglich nahezu ausgebliebenen erfolgsabhängigen Vergütungen im Vermögensmanagement erzielen.

Prognose 2026 bestätigt und Mittelfristplanung 2028 bekräftigt

Für das Geschäftsjahr 2026 geht MLP von einer Fortsetzung des beständigen Wachstumskurses aus und bestätigt die EBIT-Prognose von 100 bis 110 Mio. Euro. Zudem plant MLP weiterhin mit einem EBIT von 140 bis 155 Mio. Euro bei 1,3 bis 1,4 Mrd. Euro Gesamterlösen bis Ende 2028. Dabei soll die strategisch angelegte Potenzialerschließung in der Beratung von Familienkunden, der gezielte Ausbau des Firmenkundengeschäfts sowie der Multi Asset-Ansatz bei institutionellen und vermögenden Privatkunden zu Wachstum in allen Leistungsbereichen – Vermögen, Vorsorge und Absicherung – führen. Erfolgsabhängige Vergütungen sind sowohl in der Prognose als auch in der Planung nur in geringem Umfang berücksichtigt.

In der Mittelfristplanung ist in Folge der angestrebten Potenzialerschließungen ein deutlicher Anstieg der zentralen Bestandskennzahlen auf 75 bis 81 Mrd. Euro beim betreuten Vermögen und auf 1,0 bis 1,1 Mrd. Euro beim verwalteten Bestand in der Sachversicherung bis Ende 2028 eingeplant. Zudem sollen die schon heute erkennbaren Effekte der konsequenten Digitalisierungsstrategie, insbesondere durch den deutlich verstärkten KI-Einsatz in der gesamten MLP Gruppe, die angestrebte deutliche Ergebnissteigerung unterstützen. Hinzu kommt ein weiterhin konsequentes Kostenmanagement.

„Im Auftaktquartal haben wir uns bereits ein deutliches Stück unseres prognostizierten Ergebnisses für das Gesamtjahr erarbeitet. Qualitativ hochwertige Finanzberatung, ergänzt durch den gezielten und verantwortungsvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz, bleibt der zentrale Erfolgsfaktor für unsere Betreuung von Privat‑ und Firmenkunden und damit für unsere weitere Geschäftsentwicklung. Die MLP Gruppe ist sehr gut positioniert, um die angelegten Wachstumspotenziale in den kommenden Jahren konsequent zu realisieren und unsere Mittelfristplanung bis Ende 2028 zu erreichen“, sagt Reinhard Loose, Finanzvorstand der MLP SE.

Wichtige Kennzahlen im Überblick

MLP Konzern (in Mio. Euro) Q1 2026 Q1 2025 Veränd. in % Umsatzerlöse 307,0 294,3 +4 Leistungsbereich Vermögen 126,0 124,8 +1 Leistungsbereich Vorsorge 63,7 64,3 -1 Leistungsbereich Absicherung 114,1 102,1 +12 Leistungsbereich Sonstiges 3,2 3,1 +2 Sonstige Erträge 7,8 6,3 +24 Gesamterlöse 314,8 300,6 +5 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 41,3 37,8 +9 Ergebnis vor Steuern (EBT) 41,3 37,6 +10 Konzernergebnis 29,8 27,6 +8 Ergebnis je Aktie (verwässert/unverwässert) in Euro 0,27 0,25 +8 Familienkunden 597.100 596.100* +0 Firmen- und institutionelle Kunden 27.400 27.400* -0 Kundenberater 2.160 2.136* +1

*zum 31. Dezember 2025

Definitionen der Kennzahlen finden Sie auf unserer Website:

https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/kennzahlen/

Über MLP

Die MLP Gruppe ist mit den Marken Deutschland.Immobilien, DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC der Finanzdienstleister für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden. Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Perspektiven und Expertisen entstehen besondere Mehrwerte – und Kunden können bessere Finanzentscheidungen treffen. Dabei verbindet die MLP Gruppe intelligent persönliche und digitale Angebote. Einige der Marken bieten zudem ausgewählte Produkte, Services und Technologie für andere Finanzdienstleister.

Deutschland.Immobilien – Immobilienplattform für Kunden und Finanzberater

DOMCURA – Assekuradeur für Finanzberater und -plattformen

FERI – Multi Asset-Investmenthaus für institutionelle Investoren und vermögende Privatkunden

MLP – Finanzberatung und Banking für anspruchsvolle Kunden

RVM – Risikomanager für Versicherung und Vorsorge für mittelständische Unternehmen

TPC – Benefit Experten Netzwerk für Unternehmen

Innerhalb des Netzwerks findet ein intensiver Know-how-Transfer statt. Die Spezialisten unterstützen sich in Research und Konzeptentwicklung sowie in der Kundenberatung. Durch diese gezielte Interaktion entstehen zusätzliche Werte für Kunden, für das Unternehmen und für die Aktionäre. Der ökonomische Erfolg bildet auch die Grundlage, gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen.

Die Gruppe wurde 1971 gegründet und betreut für rund 597.100 Privat- und rund 27.400 Firmen- und institutionelle Kunden ein Vermögen von rund 65,2 Mrd. Euro sowie Bestände in der Sachversicherung von rund 859 Mio. Euro.

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