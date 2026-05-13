EQS-News: OneLayer startet Technologie-Allianz-Programm zur Förderung der Einführung sicherer privater Mobilfunknetze

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OneLayer startet Technologie-Allianz-Programm zur Förderung der Einführung sicherer privater Mobilfunknetze



13.05.2026 / 09:05 CET/CEST

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Das neue Programm schafft ein zertifiziertes Ökosystem von Integrationen mit Technologiepartnern, die gemeinsame Lösungen für private LTE- und 5G-Implementierungen anbieten

BOSTON, 13. Mai 2026 /PRNewswire/ -- OneLayer, der Marktführer im Bereich der Verwaltung privater LTE-/5G-Infrastrukturen und der Zero-Trust-Sicherheit, gab heute den Start seines „Technology Alliance Program" (TAP) bekannt, einem zertifizierten Netzwerk von Technologiepartnern, die geprüfte, integrierte Lösungen für Unternehmen anbieten, die private Mobilfunknetze betreiben. Zu den Integrationen in unserem TAP-Programm gehören Check Point, Claroty, Digi International, Druid Software, Ericsson, Fortinet, Kigen, Nokia, Semtech, und Teltonika in den Bereichen Netzwerkinfrastruktur, Sicherheit, IT/OT-Betrieb, Geräteverwaltung und SIM-Technologie.

OneLayer Logo

Zusammen mit seinen TAP-Partnern festigt OneLayer seine Rolle als verbindende Sicherheits- und Orchestrierungsschicht für Geräte zwischen privater Mobilfunkinfrastruktur und dem Unternehmensnetzwerk, der Sicherheitsinfrastruktur sowie dem IT-Stack. Gemeinsam ermöglichen OneLayer und seine zertifizierten Integrationspartner den Kunden, private Mobilfunknetze mit derselben Zuversicht, Transparenz und Kontrolle zu implementieren, wie sie sie auch in allen anderen Bereichen ihrer Umgebung anwenden.

„Kunden verlangen einen durchgängigen Mehrwert und eine Zusammenarbeit im Ökosystem, um den Nutzen und die Benutzerfreundlichkeit von privatem 5G zu maximieren. Unsere Produktbasis stützt sich auf technische Partnerschaften und nicht auf ein eigenständiges Produkt", sagte Dave Mor, CEO von OneLayer. „Das Zertifizierungsprogramm ermöglicht es uns, die Abstimmung zwischen dem Produktteam zu verbessern, gemeinsame Feature-Releases zu beschleunigen und mehr Kundenanforderungen zu erfüllen."

„Private Mobilfunknetze führen neue Geräte, neue Protokolle und neue Betriebskontexte ein, mit denen die meisten Sicherheits- und IT-Teams in Unternehmen bisher noch nie zu tun hatten", sagte Tamar Tsuk-Perez, VP Product bei OneLayer.„Das TAP stellt sicher, dass die Integrationen, auf die sich unsere Kunden verlassen, nach denselben Standards entwickelt, getestet und gewartet werden wie der Rest ihres Unternehmens-Stacks."

Kunden im Mittelpunkt des Programms

Jede Integration im TAP ist auf ein bestimmtes gemeinsames Ergebnis ausgerichtet. Zertifizierte Lösungen bieten Funktionen, die kein Einzelprodukt bieten kann:

Vollständige Transparenz über den gesamten Stack, ohne blinde Flecken. Die Geräteerkennung und das Fingerprinting von OneLayer lassen sich in führende Mobilfunk-Cores, Mobilfunkrouter, CMDBs und ITSM-Plattformen integrieren, um Teams eine einheitliche Übersicht über jedes Gerät im privaten Mobilfunknetz sowie über den Rest der Unternehmensumgebung zu bieten.

Zero-Trust-Durchsetzung, die Mobilfunkgeräte erreicht. Integrationen mit Firewalls der nächsten Generation und Netzwerkzugangskontrollplattformen erweitern die Durchsetzung von Zero-Trust-Richtlinien auf private LTE- und 5G-Geräte mit detailliertem Gerätekontext.

Transparenz hinter dem Mobilfunkrouter. Integrationen mit Mobilfunkroutern und Verwaltungsplattformen machen nicht-mobilfunkbasierte Geräte sichtbar, die hinter Routern angeschlossen sind, und erweitern die Richtliniendurchsetzung und Segmentierung auf diese Geräte.

Automatisiertes Geräte-Onboarding im großen Maßstab. Integrationen mit privaten Mobilfunk-Kernen, SIM-Anbietern und Gerätemanagement-Plattformen automatisieren Erkennung, Authentifizierung und Onboarding und beseitigen den Betriebsaufwand, der die Verwaltung privater Mobilfunknetze bisher erschwert hat.

OT-Sicherheitsabdeckung ohne Austausch bestehender Tools. Integrationen mit OT-Transparenz- und industriellen Sicherheitsplattformen bringen den Kontext des Mobilfunknetzes in bestehende OT-Sicherheits-Workflows ein und ermöglichen so die Erkennung von Anomalien, die Durchsetzung der Segmentierung nach dem Purdue-Modell sowie die Reaktion auf Vorfälle, ohne neue Prozesse von Grund auf neu aufbauen zu müssen.

Programmstruktur

Jeder TAP-Partner hat eine zertifizierte Integration mit OneLayer abgeschlossen, wodurch zuverlässige Integrationen und Lebenszyklus-Support für Kunden gewährleistet sind. Zertifizierte Partner werden in die Anbieterempfehlungen und das Integrationsverzeichnis von OneLayer aufgenommen und erhalten Unterstützung bei Co-Marketing und Co-Selling, gemeinsame Lösungsworkshops und Mitwirkung an der API-Roadmap, einen namentlich benannten Partnerschaftsmanager sowie das OneLayer TAP-Abzeichen.

„Unsere Kunden benötigen Konnektivität und Sicherheit auf Unternehmensniveau, die nahtlos zusammenwirken – unsere Integration mit OneLayer bietet genau das", sagte Amir Bushehri, Strategic Alliance Director bei Digi International.

„Unsere Integration mit OneLayer vereinfacht die SIM-Bereitstellung auf privaten Kernnetzen, sodass Unternehmen Geräte einfacher verbinden und in Betrieb nehmen können", sagte Loic Bonvarlet, Senior Vice President Ecosystem & Marketing bei Kigen.

OneLayer TAP-zertifizierte Integrationen decken alle wichtigen Kategorien des privaten Mobilfunk-Technologie-Stacks ab, darunter Netzwerkinfrastruktur (private Mobilfunk-Kerne, MNOs, RAN), CPE (Mobilfunkrouter und Dongles), Sicherheit (Firewalls der nächsten Generation, NAC, SIEM), IT/OT-Betrieb (CMDBs, ITSMs, Netzwerkbetriebsplattformen, MDMs), SIM-Management sowie vernetzte Geräte, einschließlich Push-to-Talk und AMI.

Programmleitung

Das Technology Alliance Program wird von Daniel Curci, Director of Tech Alliance bei OneLayer, geleitet, dessen Team die gemeinsame Lösungsentwicklung, die Integrationsentwicklung, die Partnerzertifizierung und die gemeinsame Markteinführungsplanung verwaltet.

Dem Programm beitreten

Technologieanbieter, die an einer Teilnahme am OneLayer Technology Alliance Program interessiert sind, können sich unter https://onelayer.com/partners bewerben.

Informationen zu OneLayer

OneLayer bietet fortschrittliches Asset-Management, Operational Intelligence und Zero-Trust-Sicherheit für private LTE-/5G- und private APN-Netzwerke. Dank dieser Technologie können Unternehmen mobilfunkverbundene Geräte sowohl in privaten als auch in Netzbetreiberumgebungen verwalten und sichern, ohne dass dafür Fachwissen im Bereich Mobilfunk erforderlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.onelayer.com.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2455348/OneLayer_Logo.jpg

Medienkontakt Mor Ben-Horin

mor.ben.horin@onelayer.com

Cision

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