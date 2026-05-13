EQS-News: Ottobock setzt mit Akquisition den strategischen Ausbau seines Patient Care-Netzwerks fort

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Ottobock setzt mit Akquisition den strategischen Ausbau seines Patient Care-Netzwerks fort



13.05.2026 / 10:00 CET/CEST

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Ottobock setzt mit Akquisition den strategischen Ausbau seines Patient Care-Netzwerks fort

Duderstadt, 13. Mai 2026

Die Ottobock SE & Co. KGaA, das internationale, börsennotierte MedTech-Unternehmen, übernimmt das Patient Care-Geschäft von Blatchford Ltd. UK in Norwegen (Blatchford Norway A/S) zu einem Kaufpreis von rund 110 Mio. Euro. Der Vollzug der Transaktion erfolgt planmäßig innerhalb der nächsten Tage.

Die Akquisition ist ein weiterer Schritt der erfolgreichen Expansionsstrategie von Ottobock im Patient Care-Bereich. Durch die Übernahme von Blatchford in Norwegen erschließt das Unternehmen einen besonders attraktiven Markt in Europa und baut damit sein international führendes Versorgungsnetzwerk um weitere acht Standorte aus.

„Wir freuen uns, mit 200 neuen Kollegen unsere Präsenz vor Ort zu stärken und gemeinsam die Patienten zu versorgen. Als Versorgungspartner sichern wir deren Zugang zu unseren Innovationen. Mit der Erweiterung unseres bestehenden Versorgungsnetzwerkes schaffen wir Synergien auf zwei Ebenen. Neue Standorte profitieren von etablierten Strukturen wie der Zentralfertigung und digitalen Plattformen. Gleichzeitig rücken wir näher an unsere Anwender heran und erhalten so wertvolle Rückmeldungen, die in unsere Produktentwicklungen einfließen“, sagt Oliver Jakobi, Chief Executive Officer der Ottobock SE & Co. KGaA.

Das britische Unternehmen Blatchford ist Anbieter für Prothetiklösungen und betreibt eigene Versorgungszentren in Großbritannien (UK) und Norwegen. Die Akquisition umfasst ausschließlich das Versorgungsgeschäft in Norwegen, einem Markt, in dem Ottobock bisher noch nicht direkt vertreten war. Das Versorgungsangebot in diesen Betrieben umfasst eine Vielzahl von Produkten mit Fokus auf die Bereiche Prothetik und Orthetik. Mit acht Standorten, rund 200 Mitarbeitenden und zuletzt einem Gesamtumsatz von rund 40 Mio. Euro ist Blatchford einer der Marktführer in Norwegen. Deren aktuelle Planungsannahmen sehen ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich p.a. über den Zeitraum der nächsten Jahre vor. Auf Grund der bestehenden Profitabilität des Geschäfts sowie erwarteter Synergien wird die Akquisition sich auf dem Profitabilitätsniveau des Ottobock Konzerns bewegen.

„Norwegen war über ein Jahrzehnt ein zentraler Bestandteil des Patient Care-Geschäfts von Blatchford, und wir sind stolz auf das außergewöhnliche Team und den hohen Versorgungsstandard, den sie aufgebaut haben. Die Übergabe des Geschäfts an Ottobock bietet unseren norwegischen Patienten und Mitarbeitenden eine starke Plattform für die Zukunft – sie vereint erstklassige lokale klinische Expertise mit den Ressourcen und der Größe eines multinationalen Marktführers im Bereich Patient Care. Diese Transaktion ermöglicht es uns, unseren Fokus weiterhin auf Innovationen im Bereich Prothetik und Orthetik zu legen“, sagt Paul Roberts, Chief Executive Officer von Blatchford.

Zuletzt hatte Ottobock bereits lokale Marktführer wie Sahva A/S in Dänemark, Livit B.V. in den Niederlanden und Vigo in Belgien erfolgreich in sein Versorgungsnetzwerk integriert.

„Mit der Akquisition von Blatchford in Norwegen setzen wir unseren Wachstumspfad im Patient Care fort. Im Zuge der technologischen Entwicklungen in der Orthesen- & Prothesen-Industrie (O&P), wird eine enge Verzahnung zwischen operierenden Ärzten, Rehazentren und O&P Kliniken zunehmend wichtiger. Der Ausbau unseres Patient Care-Netzwerks ist deshalb ein Schlüssel für die Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells“, sagt Dr. Arne Kreitz, Chief Finance Officer der Ottobock SE & Co. KGaA.

Kontakt:

Ottobock SE & Co. KGaA

Merle Florstedt

Head of Corporate Communications & Spokesperson

Mobil: +49 151 44161625

Merle.Florstedt@ottobock.de

Über Ottobock

Derbörsennotierte,globale MedTech-Champion Ottobock vereint über 100-jährige Tradition mit herausragender Innovationskraft in den Bereichen Prothetik, Neuro-Orthetik und Exoskelette. Ottobock entwickelt innovative Versorgungslösungen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und treibt die Digitalisierung der Branche voran. Gegründet 1919 in Berlin, ist das Unternehmen mit fast 9.300 Mitarbeitenden (Vollzeitkräften) heute mit seinem Geschäft in 45 Ländern aktiv und betreibt das größte internationale Patientenversorgungsnetzwerk mit rund 420 Patientenversorgungszentren weltweit. Mit einer starken F&E-Quote im Produkt- und Komponentengeschäft und mehr als 2.600 Patenten und Patentanmeldungen prägt Ottobock die HumanBionics-Landschaft der Zukunft. Die Mission, die Bewegungsfreiheit, Lebensqualität und Unabhängigkeit von Menschen zu verbessern, ist tief in der DNA des Unternehmens verwurzelt – wie auch sein gesellschaftliches Engagement: Seit 1988 ist Ottobock Partner und Unterstützer der Paralympischen Spiele.

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