EQS-News: ProCredit Q1 2026: Solider Jahresauftakt mit beschleunigtem Wachstum und disziplinierter Umsetzung der Strategie

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ProCredit Q1 2026: Solider Jahresauftakt mit beschleunigtem Wachstum und disziplinierter Umsetzung der Strategie



13.05.2026 / 06:58 CET/CEST

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ProCredit Q1 2026: Solider Jahresauftakt mit beschleunigtem Wachstum und disziplinierter Umsetzung der Strategie

Kreditvolumen stieg im ersten Quartal um 2,6%; mehr als 80% des Wachstums wurde durch ertragreichere, kleinvolumige Kund*innensegmente erzielt

Operativer Ertrag im Jahresvergleich um nahezu 5% gewachsen; Transformation der Bilanz schreitet weiter voran

Kund*innenenzahlen wachsen schneller; Kundenbasis im Segment der Kleinstunternehmen um 10 % gewachsen

Konzernergebnis von 21,7Mio.Euro bzw. 8,0% Eigenkapitalrendite; Kosten‑Ertrags‑Verhältnis bei 71,2%

Der Vorstand schlägt der bevorstehenden Hauptversammlung eine Dividende von 0,47EUR je Aktie vor

Frankfurt am Main, 13. Mai 2026 – ProCredit verzeichnete einen soliden Start in das Geschäftsjahr 2026, der von weiterem Fortschritt bei der Umsetzung der Wachstums‑ und Transformationsstrategie geprägt war. Die Gruppe erzielte ein breit diversifiziertes Geschäftswachstum. Das Kreditwachstum war dabei besonders stark im Segment der Kleinstunternehmen. Die Kund*inneneinlagen blieben nahezu stabil. Die Anzahl der Kund*innen stieg schneller als in den letzten Quartalen. Diese Dynamik wurde durch Fortschritte im Bereich der Front‑Office‑Automatisierung und der neuen Mobile-Banking‑App unterstützt. Die Gruppe erzielte im ersten Quartal auf Basis erster struktureller Verbesserungen einen Anstieg im Nettozinsertrag. Insgesamt wies die Gruppe ein solides Konzernergebnis aus.

Strategieumsetzung treibt Kunden‑ und Ertragswachstum

Das Kreditportfolio der Gruppe wuchs im ersten Quartal 2026 weiter dynamisch und stieg um 199 Mio. EUR bzw. 2,6 % (Q1-2025: 174 Mio. EUR bzw. 2,5 %). Die Kreditvergabe an Kleinst‑ und Kleinunternehmen sowie an Privatkund*innen entwickelte sich stark und machte mehr als 80 % des Kreditwachstums aus. Der Anteil dieser ertragreicheren Kund*innenensegmente erhöhte sich im Jahresvergleich um 3,7 Prozentpunkte und erreichte 49 % des Kreditportfolios der Gruppe.

Die Kund*inneneinlagen blieben nahezu stabil. Der Rückgang um 2 Mio. EUR bzw. 0,0 % (Q1‑2025: -55 Mio. EUR) war hauptsächlich auf saisonale Abflüsse von Geschäftskonten zurückzuführen. Das Wachstum der Einlagen von Kleinstunternehmen‑ und Privatkund*innen spiegelten die dynamische Entwicklung bei der Kund*innenakquise in diesen Segmenten wider.

Die Anzahl der aktiven Kund*innen stieg um rund 12.500 (Q1‑2025: rund 5.300) und umfasste einen Zuwachs von 10,4 % bei Kleinstunternehmen (Q1‑2025: 3,2 %) sowie 3,5 % im Privatkund*innengeschäft (Q1‑2025: 2,1 %). Die Kund*innenakquise beschleunigte sich damit gegenüber den Vorjahren sichtbar.

Durch die Umsetzung der Wachstumsstrategie und der Bilanztransformation der Gruppe wies der operative Ertrag erste strukturelle Verbesserungen auf und stieg im Jahresvergleich um nahezu 5%.

Solide finanzielle Entwicklung im Einklang mit Ausblick für 2026

Der Nettozinsertrag stieg um 7,3 Mio. EUR bzw. 8,6 % auf 92,3 Mio. EUR (Q1-2025: 85,0 Mio. EUR). Dieser Anstieg wurde durch das beschleunigte Wachstum im kleinvolumigen Kreditgeschäft und bei granularen Einlagen sowie durch zunehmend positive Volumeneffekte unterstützt. Die Nettozinsmarge blieb mit 3,2 % stabil (Q1-2025: 3,2 %).

Der Provisionsüberschuss ging im Jahresvergleich wie erwartet um 1,0Mio.EUR bzw. 4,4% auf 21,6Mio.EUR zurück (Q1‑2025: 22,6Mio.EUR). Dies ist im Wesentlichen auf geringere Erträge aus dem Devisen- und Kontodienstleistungsgeschäft infolge der Euro‑Einführung in Bulgarien zurückzuführen. Ohne Berücksichtigung der Bank in Bulgarien stieg der Provisionsüberschuss um 3,6% und entwickelte sich damit weitgehend im Einklang mit dem Wachstum der aktiven Kund*innenbasis.

Der Personal‑ und Verwaltungsaufwand erhöhte sich moderat um 4,0Mio.EUR bzw. 5,3% auf 78,7Mio.EUR (Q1‑2025: 74,7Mio.EUR). Der Anstieg stand vor allem im Zusammenhang mit höheren Personalaufwendungen sowie laufenden Investitionen in die Digitalisierung.

Die Risikovorsorge belief sich auf 2,7Mio.EUR und entsprach Risikokosten von 14 Basispunkten (Q1‑2025: -0,8Mio.EUR). Die Qualität des Kreditportfolios blieb stabil. Der Anteil ausgefallener Kredite lag bei 3,0% (Q4-2025: 3,0%).

Der Steueraufwand stieg um 1,0 Mio. EUR auf 7,5 Mio. EUR (Q1‑2025: 6,5 Mio. EUR). Grund hierfür war im Wesentlichen der für 2026 erhöhte Gewinnsteuersatz für ukrainische Banken, wie im Ausblick der Gruppe für das laufende Geschäftsjahr dargestellt. Das Konzernergebnis belief sich auf 21,7 Mio. EUR (Q1‑2025: 25,2 Mio. EUR) und entsprach einer Eigenkapitalrendite von 8,0 % (Q1‑2025: 9,5 %).

Vorstand schlägt für bevorstehende Hauptversammlung Dividende von 0,47EUR je Aktie vor

Die harte Kernkapitalquote betrug zum Ende des ersten Quartals 12,9 % (Q4-2025: 13,1 %). Im Einklang mit der Dividendenpolitik der Gruppe, ein Drittel des konsolidierten Ergebnisses als Dividende auszuschütten, schlägt der Vorstand der Hauptversammlung am 3. Juni 2026 die Ausschüttung einer Dividende von 0,47 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vor. Dies entspricht einer Gesamtausschüttung von rund 27,7 Mio. EUR.

Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2026 der ProCredit Gruppe steht ab heute auf der Webseite der ProCredit Holding im Bereich Investor Relations unter https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/finanzberichte/ zur Verfügung. Der Finanzkalender der ProCredit Holding ist abrufbar unter https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/finanzkalender/

Q1 2026 Ergebnisse im Überblick



in Mio. EUR Bilanz 31.03.2026 31.12.2025 Veränderung Kreditportfolio 7.951,5 7.752,5 199,0 Einlagen 9.134,1 9.136,2 -2,2

Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.03.2026 1.1.-31.03.2025 Veränderung Zinsüberschuss 92,3 85,0 7,3 Provisionsüberschuss 21,6 22,6 -1,0 Operativer Ertrag 110,5 105,6 5,0 Personal und Verwaltungsaufwendungen 78,7 74,7 4,0 Risikovorsorge 2,7 -0,8 3,5 Konzernergebnis 21,7 25,2 -3,5

Zentrale Leistungsindikatoren 1.1.-31.03.2026 1.1.-31.03.2025 Veränderung Wachstum des Kreditportfolios 2,6 % 2,5 % 0,1 Pp Kosten-Ertrags-Verhältnis 71,2 % 70,8 % 0,4 Pp Eigenkapitalrendite (annualisiert) 8,0 % 9,5 % -1,5 Pp

31.03.2026 31.12.2025 Veränderung Harte Kernkapitalquote 12,9 % 13,1 % -0,2 Pp

Zusätzliche Indikatoren 31.03.2026 31.12.2025 Veränderung Verhältnis Kreditportfolio zu Einlagen 87,1 % 84,9 % 2,2 Pp Nettozinsmarge (annualisiert) 3,2 % 3,2 % 0,0 Pp Risikokosten (annualisiert) 14 bp 15 bp -2 Bp Anteil ausgefallener Kredite 3,0 % 3,0 % -0,1 Pp Risikodeckungsgrad der Stufe 3 44,2 % 44,5 % -0,3 Pp Grünes Kreditportfolio

(in Mio. EUR) 1.397,4 1.419,6 -1,6 %

Kontakt:

Petra Vielhaber, Group Communications and Marketing, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 249, mobil: +49 171 686 5932, E-Mail: petra.vielhaber@procredit-group.com

Über die ProCredit Holding AG

Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist und einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten soll. Der operative Fokus der Gruppe ist Südost- und Osteuropa. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die Zeitinger Invest GmbH, die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) und die ProCredit Staff Invest GmbH & Co. KG. Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und/oder künftige finanzielle Leistungsparameter und/oder künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge und/oder Entwicklungen beziehen (zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der ProCredit Holding, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen daher einer Vielzahl von Ungewissheiten. Sollte sich eine oder mehrere dieser Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nichtzutreffend waren, können die tatsächlichen Umstände (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Über zwingende gesetzliche Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ProCredit Holding AG Rohmerplatz 33-37 60486 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49-69-951437-0 Fax: +49-69-951437-168 E-Mail: pch.info@procredit-group.com Internet: www.procredit-holding.com ISIN: DE0006223407, DE000A289FD, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3, DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7, DE000A2YN7F2, DE000A2YN017 WKN: 622340 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2326548

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