EQS-News: SIXT mit starkem Jahresauftakt: Umsatz steigt auf 929 Mio. Euro – Ergebnis übertrifft Vorjahr deutlich

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SIXT mit starkem Jahresauftakt: Umsatz steigt auf 929 Mio. Euro – Ergebnis übertrifft Vorjahr deutlich (News mit Zusatzmaterial)



13.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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SIXT mit starkem Jahresauftakt: Umsatz steigt auf 929 Mio. Euro - Ergebnis übertrifft Vorjahr deutlich

Q1 2026: Umsatz währungsbereinigt +12,6 %, Ergebnis vor Steuern +19,7 Mio. Euro – Prognose für 2026 bestätigt

Pullach, 13. Mai 2026.

SIXT setzt seinen Wachstumskurs konsequent fort und erreicht im saisonal schwächsten Quartal eine deutliche Ergebnisverbesserung. Der Konzernumsatz im ersten Quartal steigt auf 928,9 Mio. Euro – ein Plus von währungsbereinigt 12,6 %. Das Ergebnis vor Steuern verbessert sich um 19,7 Mio. Euro auf +2,1 Mio. Euro. Damit liefert SIXT das 19. Rekordquartal in Folge und bestätigt die Jahresprognose von 4,45 bis 4,60 Mrd. Euro Umsatz bei einer EBT-Rendite im Bereich von 10 %.

Alexander Sixt, Co-CEO der Sixt SE

:

„Wir wachsen weiter profitabel, weil unsere Strategie klar und konsequent ist: knappe, nachfrageorientierte Flotte, anhaltend starke Investitionen in Premium-Fahrzeuge, Marke, Netzwerk und vor allem in Technologie. Ein starkes Kundenwachstum hebt den Umsatz auf ein erneutes Rekordniveau von 929 Mio. Euro für ein erstes Quartal. Dieses Wachstum zeigt sich auch im Ergebnis: +19,7 Mio. Euro beim EBT. Mein Dank gilt unseren Kunden und Partnern für ihr Vertrauen – und vor allem unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deren täglicher Einsatz diese Performance ermöglicht.“

Dr. Franz Weinberger, CFO der Sixt SE:

„Das Fundament, auf dem wir unsere Strategie des profitablen Wachstums umsetzen, ist robust: 2,2 Mrd. Euro Eigenkapital und eine Eigenkapitalquote von rund 30 %. Diese Stabilität gibt uns Handlungsfähigkeit – auch wenn die Märkte unruhig sind. Wir bestätigen unsere Jahresprognose – trotz erneut gestiegener geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheit.”

Prognose für das Geschäftsjahr 2026:

4,45-4,60 Mrd. Euro Konzernumsatz

~10 % EBT-Rendite

Highlights Q1 2026:

Premium-Netzwerk erweitert. SIXT betreibt weltweit rund 2.300 Stationen – knapp 200 mehr als in Q1 2025. Mit dem Brüsseler Flughafen wurde die 500. Station im neuen Premium-Design eröffnet.

Premium-Flotte gestärkt. Über 9.000 zusätzliche Premium-Fahrzeuge gegenüber Q1 2025. Der Premium-Anteil liegt konstant bei 58 %.

SIXT ONE ausgerollt. Mit dem Rollout in Kanada ist unser globales Kundenbindungsprogramm in allen Corporate Countries live. SIXT ONE ist mehr als ein Bonusprogramm – es ist die Grundlage, um aus Transaktionen digitale Kundenbeziehungen zu machen. Für unsere Kunden bedeutet das: exklusive Member Rates, kostenlose Upgrades und mit Mobile Check-In die logische Weiterentwicklung einer digitalen Vermietung – Mitglieder wählen ihr konkretes Fahrzeug bereits vor Mietbeginn in der SIXT App und übernehmen es nahtlos. Für SIXT bedeutet SIXT ONE: höhere Buchungsfrequenz, ein weiterhin wachsender Direktkanal-Anteil – und eine Plattform für strukturell wiederkehrende Umsätze.

Technologie-Plattform ausgebaut. SIXT hat im ersten Quartal erneut einen zweistelligen Millionenbetrag in seine digitale Plattform investiert. Diese Investitionen tragen Innovationen wie Mobile Check-In, schlagen messbar auf die Auslastung durch und heben das Kundenerlebnis auf das nächste Niveau.

Kennzahlen für das 1. Quartal 2026:

928,9 Mio. Euro Umsatz (+12,6 % währungsbereinigt vs. Q1 2025) - Erneuter Rekordumsatz für ein erstes Quartal dank hoher Nachfrage nach Produkten der Marke SIXT

67,7 Mio. Euro Corp. EBITDA (+40,2 % vs. Q1 2025) - Operative Profitabilität gegenüber Vorjahresquartal deutlich gesteigert

+2,1 Mio. Euro EBT (+19,7 Mio EUR vs. Q1 2025) - Gewinnsprung von 19,7 Mio. Euro und Profitabilitätswende im saisonal schwächsten Quartal des Jahres

182.900 durchschnittl. Fzg. Flottengröße (excl. Franchise) (+8,4 % vs. Q1 2025) - Diszipliniertes Flottenwachstum unterhalb des währungsbereinigten Umsatzes bei konstantem Premium-Anteil von ~58 %

Zusatzmaterial zur Meldung:

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SIXT_Pressemitteilung Q1 2026

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