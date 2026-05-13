EQS-News: Stimvia erweitert den wissenschaftlichen Beirat und die kommerzielle Führung, um die globale Marktexpansion der Flaggschiff-Therapie URIS® voranzutreiben

EQS-News: STIMVIA / Schlagwort(e): Personalie

Stimvia erweitert den wissenschaftlichen Beirat und die kommerzielle Führung, um die globale Marktexpansion der Flaggschiff-Therapie URIS® voranzutreiben



13.05.2026 / 15:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





OSTRAVA, Tschechische Republik, 13. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Stimvia, ein tschechisches Medizintechnikunternehmen, das nicht-invasive Neuromodulationstherapien zur Behandlung der überaktiven Blase (OAB) entwickelt, gab heute die Erweiterung seines wissenschaftlichen Beirats und die Verstärkung seines internationalen Vertriebsteams bekannt, was eine neue Phase in der globalen Skalierung seiner Vorzeigetherapie URIS® markiert.

Stimvia Logo

Vertiefung der Glaubwürdigkeit bei führenden Urologie-Experten aus den USA, Großbritannien und der EU

Das Unternehmen hat seinen wissenschaftlichen Beirat um führende Urologieexperten aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Europa erweitert und damit seine klinische und wissenschaftliche Führungsrolle im Zuge der Marktentwicklung und der internationalen Einführung gestärkt.

Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats sind:

Dr. David R. Staskin, Urologe aus Boston (USA) und weltweit anerkannter Experte für Funktionsstörungen des unteren Harntrakts, mit umfangreicher Erfahrung in der Entwicklung von Medizinprodukten und klinischen Untersuchungen;

Prof. Alan J. Wein, MD, PhD (Hon), FACS, eine führende Autorität auf dem Gebiet der OAB und Mitwirkender an internationalen Behandlungsrichtlinien, früher Chefarzt der Urologie an der Universität von Pennsylvania;

Prof. Christopher R. Chapple, ein weltweit anerkannter Experte für funktionelle und rekonstruktive Urologie, ADD-Mitgliedschaft, mit Sitz im Vereinigten Königreich; und

Prof. Bertil Blok, ein führender Spezialist für Neuro-Urologie und funktionelle Urologie, ADD-Mitgliedschaft, mit Sitz in den Niederlanden.

Gemeinsam stärkt der wissenschaftliche Beirat die Fähigkeit von Stimvia, mit führenden Klinikern in Kontakt zu treten, die Schaffung von Evidenz zu unterstützen und das Vertrauen von Partnern und Investoren im Gesundheitswesen zu stärken.

Aufbau des kommerziellen Motors für internationale Märkte Skalierung

Gleichzeitig hat Stimvia hochrangige kaufmännische Talente eingestellt, um sein internationales Wachstum aufzubauen und zu beschleunigen. Dr. David da Silva wurde zum Leiter des weltweiten Vertriebs und der Marktentwicklung ernannt. Mit mehr als einem Jahrzehnt kaufmännischer Führungserfahrung bei MedTech-Unternehmen wie Medtronic, Stryker und Ascendis Health wird er sich auf skalierbare Vertriebspartnerschaften und Markteintrittsstrategien in Europa, LATAM und anderen wichtigen Regionen konzentrieren.

Stimvia hat außerdem Alim Topdag, MSc, zum Direktor für Vertrieb und Geschäftsentwicklung für Märkte außerhalb der Vereinigten Staaten ernannt. Er wird den Vertrieb und die Geschäftsentwicklung in prioritären Gebieten durch Vertriebspartnerschaften und direkte Geschäftsmodelle vorantreiben und gleichzeitig die klinische und technische Implementierung sowie die Einführung von Therapien unterstützen.

Durch die Kombination von erstklassiger klinischer Beratung und erweiterter kommerzieller Führung schafft Stimvia die Grundlage für die internationale Einführung von URIS® und die nächste Wachstumsphase auf den globalen Urologiemärkten.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2033771/Stimvia_Logo.jpg

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/stimvia-erweitert-den-wissenschaftlichen-beirat-und-die-kommerzielle-fuhrung-um-die-globale-marktexpansion-der-flaggschiff-therapie-uris-voranzutreiben-302754652.html

13.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2327156 13.05.2026 CET/CEST