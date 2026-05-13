EQS-News: TenneT Germany legt Commercial-Paper-Programm über 6,0 Milliarden Euro auf

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TenneT Germany legt Commercial-Paper-Programm über 6,0 Milliarden Euro auf



13.05.2026 / 09:00 CET/CEST

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TenneT Germany legt Commercial-Paper-Programm über 6,0 Milliarden Euro auf

Multi-Currency-Commercial-Paper-Programm in Höhe von 6,0 Mrd. Euro stärkt kurzfristige Finanzierungsflexibilität

Programm trägt STEP-Label und ermöglicht die Emission kurzfristiger, unbesicherter Schuldverschreibungen zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung

TenneT Germany hat erfolgreich ein Commercial-Paper-Programm (CP-Programm) aufgelegt. Es ermöglicht dem Unternehmen, kurzfristige, unbesicherte Schuldverschreibungen in mehreren Währungen bis zu einem Gesamtnennbetrag von 6,0 Mrd. Euro (oder dem Gegenwert in anderen Währungen) zu begeben.

Nach der Auflage des Anleiheemissionsprogramms im Dezember 2025 stärkt das neue CP-Programm das Liquiditätsmanagement des Unternehmens und erweitert den Zugang zu den Kapitalmärkten. Die Erlöse aus Emissionen im Rahmen des Programms werden zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet. Die Schuldverschreibungen werden von der TenneT GmbH & Co. KG begeben.

„Die Auflage unseres Commercial-Paper-Programms ist ein wichtiger Schritt, um unsere Finanzierungsquellen weiter zu diversifizieren und zugleich ein zentraler Baustein unseres kurzfristigen Liquiditätsmanagements”, sagte Dr. Markus Binder, CFO von TenneT Germany. „Das Programm stärkt unsere finanzielle Flexibilität und ist ein kosteneffizientes Instrument der kurzfristigen Finanzierung. Damit können wir unsere Finanzierungskosten weiter optimieren, während wir unser langfristiges Investitionsprogramm konsequent umsetzen.“

Das CP-Programm trägt das STEP-Label (Short-Term European Paper), eine Initiative des European Money Markets Institute (EMMI) zur Förderung von Transparenz und hohen Qualitätsstandards im europäischen CP-Markt. Während das CP-Programm selbst nicht geratet ist, verfügt TenneT Germany über kurzfristige Ratings von P-2 (Moody’s), expected F2 (Fitch) und preliminary A-2 (S&P).

Das CP-Programm wurde von der Commerzbank arrangiert. Zur Händlergruppe gehören ABN Amro, BayernLB, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, DZ Bank, ING Bank, NatWest, Rabobank und Société Générale. Die Commerzbank fungiert als Emissions- und Zahlstelle. Die rechtliche Beratung für die Emittentin erfolgte durch Linklaters.

Pressekontakt

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+49 (0)151 217 84235

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Über TenneT Germany

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