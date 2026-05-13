EQS-News: TenneT Germany legt Commercial-Paper-Programm über 6,0 Milliarden Euro auf

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EQS-News: TenneT GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung
TenneT Germany legt Commercial-Paper-Programm über 6,0 Milliarden Euro auf

13.05.2026 / 09:00 CET/CEST
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TenneT Germany legt Commercial-Paper-Programm über 6,0 Milliarden Euro auf

  • Multi-Currency-Commercial-Paper-Programm in Höhe von 6,0 Mrd. Euro stärkt kurzfristige Finanzierungsflexibilität
  • Programm trägt STEP-Label und ermöglicht die Emission kurzfristiger, unbesicherter Schuldverschreibungen zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung

TenneT Germany hat erfolgreich ein Commercial-Paper-Programm (CP-Programm) aufgelegt. Es ermöglicht dem Unternehmen, kurzfristige, unbesicherte Schuldverschreibungen in mehreren Währungen bis zu einem Gesamtnennbetrag von 6,0 Mrd. Euro (oder dem Gegenwert in anderen Währungen) zu begeben.

Nach der Auflage des Anleiheemissionsprogramms im Dezember 2025 stärkt das neue CP-Programm das Liquiditätsmanagement des Unternehmens und erweitert den Zugang zu den Kapitalmärkten. Die Erlöse aus Emissionen im Rahmen des Programms werden zur Finanzierung allgemeiner Unternehmenszwecke verwendet. Die Schuldverschreibungen werden von der TenneT GmbH & Co. KG begeben.

„Die Auflage unseres Commercial-Paper-Programms ist ein wichtiger Schritt, um unsere Finanzierungsquellen weiter zu diversifizieren und zugleich ein zentraler Baustein unseres kurzfristigen Liquiditätsmanagements”, sagte Dr. Markus Binder, CFO von TenneT Germany. „Das Programm stärkt unsere finanzielle Flexibilität und ist ein kosteneffizientes Instrument der kurzfristigen Finanzierung. Damit können wir unsere Finanzierungskosten weiter optimieren, während wir unser langfristiges Investitionsprogramm konsequent umsetzen.“

Das CP-Programm trägt das STEP-Label (Short-Term European Paper), eine Initiative des European Money Markets Institute (EMMI) zur Förderung von Transparenz und hohen Qualitätsstandards im europäischen CP-Markt. Während das CP-Programm selbst nicht geratet ist, verfügt TenneT Germany über kurzfristige Ratings von P-2 (Moody’s), expected F2 (Fitch) und preliminary A-2 (S&P).

Das CP-Programm wurde von der Commerzbank arrangiert. Zur Händlergruppe gehören ABN Amro, BayernLB, Commerzbank, Crédit Agricole, Deutsche Bank, DZ Bank, ING Bank, NatWest, Rabobank und Société Générale. Die Commerzbank fungiert als Emissions- und Zahlstelle. Die rechtliche Beratung für die Emittentin erfolgte durch Linklaters.

Pressekontakt
Maria-Elena Richter
+49 (0)151 217 84235
maria-elena.richter@tennet.eu

Über TenneT Germany
TenneT Germany ist der größte Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Das Unternehmen betreibt kritische Infrastruktur für den Zugang zu einer zuverlässigen, nachhaltigen und bezahlbaren Stromversorgung. TenneT Germany ist einer der größten Investoren in Stromnetze an Land und auf See in Deutschland. An der nordwesteuropäischen Energiedrehscheibe gelegen, verbindet TenneT Germany: Nord und Süd. Offshore und Onshore. Deutschland und Europa. Mit seinen über 5.000 Mitarbeitenden baut, betreibt und wartet das Unternehmen Deutschlands größtes Übertragungsnetz, das sich auf über 14.700 km erstreckt und mehr als ein Drittel der gesamten Offshore-Windkapazität der Europäischen Union anbindet. Unser Wachstum wird durch eine sich schnell entwickelnde Stromnachfrage angetrieben, die eine flexible und wachsende Netzarchitektur erfordert. TenneT Germany ist Teil der TenneT Group, dem europäischen Marktführer im grenzüberschreitenden Netzausbau und Pionier bei der Anbindung des europäischen Festlands an eine der weltweit größten erneuerbaren Energiequellen, die Nordsee.
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