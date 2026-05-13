EQS-News: Uzin Utz SE: Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2026

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Uzin Utz SE: Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2026



13.05.2026 / 08:00 CET/CEST

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Der Uzin Utz Konzern konnte trotz den erheblichen geopolitischen Spannungen und den dadurch begründeten wirtschaftlichen Herausforderungen sowie eines schwachen Jahresauftakts in der Baubranche mit rückläufigen Aufträgen und Umsätzen seine Umsatzerlöse mit 132,2 Mio. EUR im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum (124,1 Mio. EUR) um 6,6 % steigern.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel mit 8,7 Mio. EUR um 14,2 % geringer aus als im Vorjahr (10,2 Mio. EUR). Belastend wirkten insbesondere höhere Rohstoff- und Verpackungspreise, gestiegene Logistikkosten infolge des starken Kraftstoffpreisanstiegs sowie eine erhöhte Personalaufwandsquote durch den gezielten Personalaufbau zur Realisierung der Wachstumsstrategie.

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