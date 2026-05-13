EQS-News: Voltatron startet erfolgreich ins Jahr 2026 –Expansion des organischen Wachstums und Fortsetzung der M&A-Agenda im Fokus

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Voltatron startet erfolgreich ins Jahr 2026 –Expansion des organischen Wachstums und Fortsetzung der M&A-Agenda im Fokus



13.05.2026 / 07:30 CET/CEST

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Voltatron startet erfolgreich ins Jahr 2026 –Expansion des organischen Wachstums und Fortsetzung der M&A-Agenda im Fokus

Starkes Umsatzniveau im ersten Quartal als Ergebnis des konsequenten Plattformaufbaus und des Erwerbs der KOMITEC electronics GmbH: Umsatzerlöse aus fortgeführten Geschäftsbereichen bei 12,6 Mio. €

Hohe operative Qualität bestätigt: Rohertragsmarge bei 53,8 % – um Bargain Purchase aus KOMITEC-Erwerb bereinigte EBITDA‑Marge bei 8,0 % im Plan

Prognose 2026 bestätigt: Konzernumsatz zwischen 47 und 51 Mio. €; operative Rohertragsmarge 37-44 %; EBITDA‑Marge 7-10 %; bereinigte EBT‑Marge 3-4 %

Fürth, 13.Mai 2026 – Die Voltatron AG (VOTR, DE000A2E4LE9) hat heute ihre Konzernzwischenmitteilung zum 31. März 2026 veröffentlicht. Das erste Quartal markiert einen soliden Start in ein Jahr, in dem der Konzern auf Basis der errichteten Plattformstruktur die nächste Entwicklungsstufe anstrebt. Voltatron verbindet die konsequente Fortsetzung der Buy-and-Build‑Strategie mit einem zusätzlichen Schwerpunkt auf schnellerem organischem Wachstum und einer stärkeren internationalen Ausrichtung. Trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds liegt die erwartete Umsatz- und Ergebnissituation im Rahmen der Annahmen des Vorstands. Dieser hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 entsprechend bestätigt.

„Bei allen Chancen, die sich uns bieten, erfordert die aktuelle Marktlage eine sehr genaue Beobachtung. Derzeit sehen wir keine Anzeichen für eine Entspannung der herausfordernden Bedingungen. Wir wollen unser Wachstum daher mit eigenen Initiativen vorantreiben. Neben der weiteren Steigerung unserer operativen Ertragskraft zielen wir in den kommenden Monaten auf die konsequente Fortsetzung unserer M&A-Maßnahmen sowie den angekündigten Ausbau des organischen Wachstums. Die Voraussetzungen dafür haben wir geschaffen. Jetzt geht es darum, die Qualität in der Umsetzung zu beweisen,“ betont Voltatron CEO Martin Hartmann.

Das Marktumfeld war in den ersten drei Monaten insbesondere durch eine stärkere Zurückhaltung bei Neubestellungen, kürzere Vorlaufzeiten und zugleich anziehende Lieferzeiten geprägt, unter anderem als Folge der geopolitischen Krisen. Der Voltatron Konzern begegnete dem mit konsequenten Gegenmaßnahmen – vor allem mit dem Fokus auf Prozessgeschwindigkeit und -qualität, hoher Flexibilität sowie einer Intensivierung der Kundenkommunikation, um frühzeitig auf Engpässe in der Bauteilversorgung hinzuweisen und bei Bedarf das für die reguläre Beschaffung genutzte Netzwerk um zusätzliche, belastbare Quellen zu erweitern.

Im laufenden Geschäftsjahr setzt Voltatron die angekündigte Diversifizierung des Kundenportfolios fort. Mit dem im Zuge der Akquisitionen verbreiterten Leistungsportfolio und dem ausgeweiteten Produktionsnetzwerk zielt der Konzern sowohl auf die Gewinnung neuer Kundengruppen als auch zusätzliche Volumina bei Bestandskunden ab.

Klar gesteigertes Umsatzniveau – Bargain Purchase mit Effekt auf die P&L

In den fortgeführten Geschäftsbereichen erzielte Voltatron in den ersten drei Monaten 2026 einen Umsatz von 12,6 Mio. € (Vorjahr: 1,7 Mio. €). Der Anstieg ist das Ergebnis von nunmehr drei realisierten Akquisitionen, zuletzt die der KOMITEC electronics GmbH zu Jahresbeginn.

Zudem sind die sonstigen betrieblichen Erträge von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 0,1 Mio. €) gekennzeichnet durch einen einmaligen Effekt aus der Erstkonsolidierung der am 8. Januar 2026 erworbenen KOMITEC. Die Bewertung der übernommenen und gegenseitig saldierten Vermögenswerte und Schulden im Rahmen der Kaufpreisallokation hat einen sog. Bargain Purchase (negativer Unterschiedsbetrag zwischen Kaufpreis und beizulegendem Zeitwert des erworbenen Nettovermögens) ergeben. Dieser ist in Höhe von 1,1 Mio. € als sonstiger betrieblicher Ertrag erfasst worden. Entsprechend hat der Konzern mit seinen fortgeführten Geschäftsbereichen im ersten Quartal eine Gesamtleistung von 13,8 Mio. € (Vorjahr: 2,3 Mio. €) erzielt.

Unter Berücksichtigung des Materialaufwands für die fortgeführten Geschäftsbereiche von 7,0 Mio. € (Vorjahr: 1,1 Mio. €) ergibt sich ein Rohertrag von 6,8 Mio. € (Vorjahr: 1,2 Mio. €). Davon entfallen rund 1,1 Mio. € auf den erläuterten einmaligen „Bargain Purchase“. Die um diesen Effekt bereinigte operative Rohertragsmarge beträgt 45,1 %. Die Materialeinsatzquote (ermittelt aus dem Verhältnis Materialaufwand zu Umsatz und Bestandsveränderung) ist davon nicht betroffen und beläuft sich auf 55,9 %. Das Verhältnis der Personalkosten zur Gesamtleistung steht bei rund 24 %.

Ergebnisniveau auch in bereinigter Darstellung zufriedenstellend – Kontinuierliche Verbesserung angestrebt

Das EBITDA aus fortgeführten Geschäftsbereichen beträgt 2,1 Mio. € (Vorjahr: 0,1 Mio. €) und entspricht einer EBITDA-Marge von 16,6 %. Ohne den Bargain Purchase liegt das bereinigte EBITDA bei 1,0 Mio. € und die Marge bei 8,0 %.

Das Ergebnis vor Steuern (EBT) der fortgeführten Geschäftsbereiche beläuft sich auf 0,4 Mio. € (Vorjahr: -0,2 Mio. €). Dies entspricht einer Marge von 2,9 %. Bereinigt um den Bargain Purchase sowie die Abschreibungseffekte aus Kaufpreisallokationen ergibt sich für die fortgeführten Bereiche ein EBT in Höhe von 0,2 Mio. € (bereinigte EBT-Marge: 1,8 %).

Auf Basis des Periodenergebnisses für die fortgeführten Geschäftsbereiche von 0,3 Mio. € des Q1/2026 (Q1/2025: -0,5 Mio. €) ergibt sich ein unverwässertes Ergebnis je Aktie von 0,02 € nach -0,02 € des vergleichbaren Vorjahresquartals.

Das Eigenkapital des Voltatron Konzerns lag zum Bilanzstichtag bei 6,5 Mio. € (31. Dezember 2025: 3,0 Mio. €). In der Berichtsperiode war die Entwicklung im Wesentlichen durch den realisierten Bargain Purchase aus der KOMITEC-Übernahme sowie durch die im Zusammenhang mit der geplanten Sachkapitalerhöhung erhöhte Kapitalrücklage geprägt. Unter Berücksichtigung der bestehenden Darlehen mit nahestehenden Unternehmen von 39,5 Mio. €, die aufgrund von Rangrücktrittsvereinbarungen einen eigenkapitalersetzenden Charakter besitzen, ergibt sich ein wirtschaftliches Eigenkapital von 46,0 Mio. €.

Wachstumsagenda 2026: Buy-and-Build plus beschleunigtes organisches Wachstum

Voltatron führt die Buy-and-Build-Strategie entschieden fort und intensiviert zugleich die organischen Wachstumsaktivitäten: Neben Akquisitionen setzt der Konzern im laufenden Jahr einen zusätzlichen starken Schwerpunkt auf die Erschließung neuer, internationaler Märkte. Damit sollen Konsolidierungschancen genutzt und Wachstum aus der eigenen Plattform heraus vorangetrieben werden.

Um die Entwicklung auch außerhalb des Heimatmarkts Deutschland voranzutreiben, richtet Voltatron den Blick zunächst auf die Asien‑Pazifik‑Region. Über den Ausbau eines Netzwerks aus Zulieferern und Partnern soll das Leistungsportfolio gestärkt und zusätzliche Robustheit in der Beschaffung geschaffen werden.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet Voltatron weiterhin einen Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen zwischen 47 und 51 Mio. €. Die operative Rohertragsmarge (Rohertrag im Verhältnis zum Konzernumsatz) soll zwischen 37 % und 44 % liegen. Die EBITDA-Marge beläuft sich gemäß Planung auf 7 % bis 10 %. Die EBT-Marge wird durch Abschreibungseffekte im Rahmen der Kaufpreisallokation beeinflusst und bei rund ‑2 % erwartet; bereinigt um diese Effekte strebt der Voltatron Konzern eine EBT-Marge von 3 % bis 4 % an.

Die Konzernzwischenmitteilung zum 31. März 2026 ist auf der Voltatron Website veröffentlicht unter: https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#zwischenberichte

1 Die bereinigte EBITDA-Marge entspricht dem um planmäßige Abschreibungen und Wertminderungen sowie Wertaufholungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) im Verhältnis zum Konzernumsatz und ist weiterhin bereinigt um ausschließlich durch Kaufpreisallokationen bedingte, bewertungsinduzierte Ergebniseffekte aus Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS 3, soweit diese nicht zahlungswirksam sind und die Vergleichbarkeit der operativen Leistungsfähigkeit zwischen Berichtsperioden und innerhalb des Konsolidierungskreises nicht verzerren. Die Kennzahl dient der Darstellung der operativen Ertragskraft vor den bilanziell erforderlichen PPA-bedingten Bewertungs-/Timing-Effekten.

2 Die bereinigte EBT-Marge entspricht dem EBT (Ergebnis vor Ertragsteuern) im Verhältnis zum Konzernumsatz und ist bereinigt um die im bereinigten EBITDA enthaltenen PPA-Effekte sowie zusätzlich um sämtliche PPA-bedingten Abschreibungen/Amortisationen auf erworbene Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, soweit diese aus der Fair-Value-Bewertung im Rahmen der IFRS 3-Kaufpreisallokation resultieren. Die Kennzahl dient der Darstellung der Ergebnisentwicklung vor Ertragsteuern unter Ausschluss der aus Unternehmenszusammenschlüssen resultierenden, nicht operativen Bewertungsfolgen.

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Über die Voltatron AG

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutschen Börse AG in Frankfurt a. M. notierte Voltatron AG (ISIN DE000A2E4LE9) ist ein Anbieter innovativer Technologielösungen für industrielle Lithium-Ionen-Batteriesysteme und Energiespeicher sowie fortschrittlicher Elektronikkomponenten. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt mit seinen spezialisierten Tochtergesellschaften komplexe elektronische Teile, Baugruppen und Systeme. Diese kommen neben Batterie- und Energiespeicheranwendungen auch in der industriellen Mess- und Steuerungstechnik, in IoT- und Automationslösungen, in der professionellen Veranstaltungstechnik (Licht und Ton) sowie in der Medizintechnik zum Einsatz.

Weitere Informationen finden Sie unter www.voltatron.com.

Ansprechpartner Medien & Kapitalmarkt

Voltatron AG

Stefan Westemeyer

Investor Relations & Unternehmenskommunikation

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