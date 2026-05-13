EQS-News: Vossloh setzt auf Ausbau seiner digitalen Fähigkeiten

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Vossloh setzt auf Ausbau seiner digitalen Fähigkeiten



13.05.2026 / 18:07 CET/CEST

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Vossloh setzt auf Ausbau seiner digitalen Fähigkeiten

Feste Absicht zur Übernahme des Lidar-Spezialisten Cordel Group PLC

Vossloh hat digitale Bahn-Lösungen als strategische Priorität identifiziert und eine feste Absicht zur Übernahme des britischen Unternehmens Cordel angekündigt, das ein differenziertes Portfolio von digitalen Technologien zur Anlagenüberwachung und -optimierung anbietet.

Cordel ist ein Anbieter modernster Hard- und Software für die globale Bahnindustrie zur Erfassung, Verarbeitung und Analyse digitaler Vermessungsbilder und Punktwolken in Bahnkorridoren. Cordel stellt lidar-basierte Bildgebungstechnologien bereit, um die Inspektion von Bahnstrecken zu automatisieren. Auf Zügen installierte Lasermessgeräte werden verwendet, um dreidimensionale Abbilder der Umgebung zu erstellen. Dies ermöglicht die frühzeitige Erkennung von Problemen wie unebenem Schotterbett und potenziellen Hindernissen durch Äste oder tief hängende Oberleitungen. Die gesammelten Daten werden mithilfe von künstlicher Intelligenz ausgewertet.

Die Lösungen von Cordel werden von großen Bahnbetreibern im Vereinigten Königreich, im Nahen Osten, in Nordamerika und Australien eingesetzt, darunter Amtrak in den Vereinigten Staaten und Network Rail im Vereinigten Königreich. Cordel ist über sechs Konzerngesellschaften in drei Ländern mit 42 Mitarbeitenden tätig.

Die Kombination der Technologien von Cordel mit der bestehenden Laserinspektionstechnologie von Vossloh wird die Entwicklung automatisierter Gleisinspektionssysteme mit der Fähigkeit zur kontinuierlichen Überwachung von Bahnstrecken ermöglichen. Im Jahr 2025 haben Cordel und Vossloh ein gemeinsames Pilotprojekt in Kontinentaleuropa durchgeführt, um die technische Machbarkeit der Kombination zu prüfen. Vossloh sieht ein erhebliches Potenzial, das durch diese Partnerschaft unter Beweis gestellt wurde.

„Die Übernahme von Cordel ist eine äußerst attraktive Gelegenheit, unseren Eintritt in neue Märkte und Regionen zu beschleunigen und zugleich unsere Position bei innovativen Bahn-Dienstleistungen weiter auszubauen“, sagt Oliver Schuster, CEO der Vossloh AG. „Durch die Kombination von Vosslohs globaler Infrastrukturkompetenz mit Cordels fortschrittlichen digitalen Technologien zur Überwachung und Optimierung von Schienennetzen schaffen wir ein stärker integriertes und differenziertes Angebot für Kunden weltweit.“

Das geplante Angebot für die Aktien der Cordel Group PLC, die am AIM-Markt der London Stock Exchange notiert ist, soll im Wege eines gerichtlich bestätigten „Scheme of Arrangement“ nach englischem Recht umgesetzt werden. Unter den Bedingungen der Transaktion wird Cordel mit rund 29 Millionen britischen Pfund bewertet, was etwa 33 Millionen Euro entspricht. Die Aktionäre von Cordel würden 12,4 Pence je Aktie erhalten. Der Vorstand von Cordel beabsichtigt, den Aktionären von Cordel einstimmig zu empfehlen, das Angebot anzunehmen. Der Vollzug steht unter bestimmten Bedingungen, einschließlich der Zustimmung der Cordel-Aktionäre und der zuständigen Behörden im Vereinigten Königreich, und wird derzeit im Verlauf des dritten Quartals 2026 erwartet.

Die vollständigen Bedingungen des Angebots sind in der gemäß Rule 2.7 veröffentlichten Bekanntmachung enthalten, die unter https://www.vossloh.com/en/offer-for-cordel verfügbar ist. 1 2

1***Weitere Informationen***

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot, eine Einladung oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, sonstigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Verkauf oder zur sonstigen Veräußerung von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Stimmabgabe oder Zustimmung in irgendeiner Rechtsordnung im Zusammenhang mit der Übernahme oder anderweitig dar und ist auch nicht als solche auszulegen. Ebenso wenig wird es in irgendeiner Rechtsordnung einen Verkauf, eine Ausgabe oder Übertragung von Wertpapieren von Cordel in Verletzung geltender Rechtsvorschriften geben.

Jede Entscheidung in Bezug auf die Übernahme sollte ausschließlich auf der Grundlage der Angaben in dem zu gegebener Zeit von Cordel zu veröffentlichenden Scheme-Dokument (oder, falls die Übernahme im Wege eines Übernahmeangebots durchgeführt wird, dem Angebotsdokument) getroffen werden.

2***Zukunftsgerichtete Aussagen***

Diese Pressemitteilung, mündliche Äußerungen im Zusammenhang mit der Übernahme sowie sonstige von Vossloh und Cordel veröffentlichte Informationen enthalten Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen oder darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in die Zukunft gerichtet und beruhen nicht auf historischen Tatsachen, sondern auf aktuellen Erwartungen und Prognosen des Managements von Vossloh und Cordel über zukünftige Ereignisse. Sie unterliegen daher Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen abweichen.

Keine Person übernimmt eine Zusicherung, Gewährleistung oder Garantie dafür, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ereignisse tatsächlich eintreten werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Sie sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung.

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Über Vossloh:

Vossloh ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen für Schieneninfrastruktur mit Hauptsitz in Deutschland, dessen Produkte und Dienstleistungen in mehr als 100 Ländern zum Einsatz kommen.

Auf der Grundlage von 140 Jahren Erfahrung bietet Vossloh Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichen und Kreuzungen, Dienstleistungen sowie digitale Lösungen für die Zustandsüberwachung und vorausschauende Instandhaltung an, für konventionelle, Hochgeschwindigkeits-, Schwerlast- und Stadtbahnnetze.

Vossloh beschäftigt rund 5.500 Mitarbeiter und betreibt mehr als 60 Produktionsstandorte weltweit. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.

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