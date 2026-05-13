

EQS-Media / 13.05.2026 / 15:15 CET/CEST



Erfolgreiche AIXTRON SE Hauptversammlung 2026: Alle Beschlussvorlagen angenommen

Herzogenrath, 13. Mai 2026 – AIXTRON SE (FSE: AIXA) Die Aktionärinnen und Aktionäre der AIXTRON SE (FSE: AIXA) haben heute sämtliche Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit angenommen, die Vorstand und Aufsichtsrat auf der diesjährigen 29. Ordentlichen Hauptversammlung präsentiert haben. Die Hauptversammlung des weltweit führenden Herstellers von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie fand als Präsenzveranstaltung im Quellenhof in Aachen statt.

Auf der heutigen AIXTRON Hauptversammlung waren 46,6 Prozent des Grundkapitals vertreten. Mit großer Zustimmung wurden die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 entlastet. Der Dividenden-Vorschlag in Höhe von EUR 0,15 pro dividendenberechtigter Stückaktie wurde angenommen.

„Die Hauptversammlung hat gezeigt: Unsere Aktionärinnen und Aktionäre unterstützen den strategischen Kurs von AIXTRON. Auch wenn das Marktumfeld zuletzt herausfordernd war, haben wir 2025 entschlossen gehandelt, unsere Strukturen gestärkt und weiter in die technologischen Grundlagen unseres zukünftigen Wachstums investiert. AIXTRON verfügt über eine starke Bilanz, hohe Innovationskraft und eine klare Roadmap für die kommenden Jahre. Wir sind überzeugt, dass wir damit hervorragend aufgestellt sind, um von den langfristigen Wachstumstreibern in unseren Märkten zu profitieren,“ sagte Dr. Felix Grawert, Vorstandsvorsitzender der AIXTRON SE.

Rede des Vorstands und Präsentation

Die Ausführungen des Vorstandvorsitzenden Dr. Felix Grawert und des Finanzvorstands Dr. Christian Danninger, in denen die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025, des ersten Quartals 2026 sowie die aktuellen Entwicklungen, die Marktdynamik und Technologien der Gruppe erläutert werden, stehen als Aufzeichnung unter www.aixtron.com/hv zur Verfügung. Dort werden auch die Abstimmungsergebnisse kurzfristig abrufbar sein.

Ansprechpartner

Christian Ludwig

Vice President Investor Relations & Corporate Communications

fon +49 (2407) 9030-444

e-mail c.ludwig@aixtron.com

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und in Europa. Die Technologielösungen der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und optoelektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungshalbleiter- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise Laser-, LED-, und Displaytechnologien, Datenübertragung, SiC- und GaN-Energiemanagement und ‑umwandlung, Kommunikation, Signal‑ und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT®, AIX-Multi-Ject®, AIXTRON®, Close Coupled Showerhead®, EXP®, EPISON®, Gas Foil Rotation®, HXP®, HYPERION®, Multi-Ject®, Planetary Reactor®, PVPD®, STExS®, TriJet®

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichtete Aussagen geben die gegenwärtigen Beurteilungen, Erwartungen und Annahmen des AIXTRON Managements, von denen zahlreiche außerhalb des AIXTRON Einflussbereiches liegen, wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sollten sich Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollten zugrunde liegende Erwartungen zukünftig nicht eintreten beziehungsweise es sich herausstellen, dass Annahmen nicht korrekt waren, so können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von AIXTRON wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen, insbesondere im Abschnitt Risiken des Jahresberichts, beschrieben hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands basierend auf den zum Zeitpunkt dieser Mitteilung verfügbaren Informationen. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Dieses Dokument liegt ebenfalls in Englisch vor, bei Abweichungen geht die deutsche maßgebliche Fassung des Dokuments der englischen Übersetzung vor.

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Emittent/Herausgeber: AIXTRON SE

Schlagwort(e): Unternehmen

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