Erzeugerpreise explodieren | Bullen vor Opening ausgebremst.

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Die Wall Street zeigt sich nach dem schwächeren Dienstag uneinheitlich, mit den Tech- und KI-Werten freundlich. Nvidia und der gesamte Sektor profitieren davon, dass CEO Jensen Huang kurzfristig nun doch an der China-Reise von Präsident Trump teilnimmt, was Hoffnungen auf Fortschritte im Halbleitergeschäft mit China schürt. Im Fokus stehen außerdem die April-Erzeugerpreise, nachdem die Inflation zuletzt erneut höher ausgefallen war. Wir sehen auf breiter Front extrem heiße Erzeugerpreise. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im Dezember liegt bei nun 37 Prozent. Unterstützung kommt für die Wall Street auch von Morgan Stanley. Chefstratege Mike Wilson hebt das Ziel für den S&P 500 bis Ende 2026 von 7.800 auf 8.000 Punkte an und sieht im bullischsten Szenario sogar 9.400 Punkte. Bei den Quartalszahlen enttäuschen Alibaba und Tencent insgesamt, auch wenn das Cloud- und KI-Geschäft weiter stark wächst. Nach Börsenschluss stehen die Zahlen von Cisco im Fokus.



00:00 Intro

00:23 Überblick

01:24 Erzeugerpreise explodieren | Zinssenkungen unwahrscheinlich

05:24 Analysten: AMD | NVIDIA | Marvell | Micron | Akamai | Analog Devices

07:35 Morgan Stanley: Ziele S&P 500 angehoben

09:28 China: Ausblick Zahlen | Trump & Xi

11:05 Iran: Öl-Lagerbestände brechen ein | US Ölindustrie profitiert

13:19 Alibaba | Tensent | Samsung | Softbank | Anthropic

16:27 Meldung: SpaceX & Google



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