EU erwägt Importstopp von tierischen Produkten aus Brasilien

Brüssel/Sao ⁠Paulo, 13. Mai (Reuters) - Die EU erwägt einen Einfuhrstopp für zahlreiche tierische Produkte aus Brasilien ab September. Hintergrund seien EU-Vorschriften zur Einschränkung des ‌Einsatzes von antimikrobiellen Substanzen bei Nutztieren, teilte die EU-Kommission am Dienstag mit. Damit dürfe ⁠das ⁠südamerikanische Land unter anderem kein Rind- und Geflügelfleisch, keine Eier sowie keine lebenden Tiere mehr in die EU exportieren. Brasilien müsse nachweisen, dass die EU-Vorgaben zum ‌Einsatz solcher Substanzen während der ‌gesamten Lebenszeit der Tiere eingehalten würden. Sobald dies der Fall sei, werde die EU ⁠die Exporte wieder zulassen. Man stehe in engem ‌Austausch mit den ⁠brasilianischen Behörden.

Die brasilianische Regierung erklärte kurz darauf, man werde alle notwendigen Schritte unternehmen, um die Entscheidung der EU rückgängig ‌zu machen. Für ⁠Mittwoch sei ein Treffen ⁠angesetzt, um sich das EU-Vorgehen erklären zu lassen. Der Importstopp erfolgt kurz nach dem vorläufigen Inkrafttreten des lange verhandelten Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur am 1. Mai.

(Bericht von Julia Payne und Isabel Teles, geschrieben von ⁠Ralf BodeRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)