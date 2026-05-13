EU-Kommission will internationale Zugreisen erleichtern
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Internationale Bahnreisen sollen in der EU einfacher werden. Kunden sollen Tickets für zusammenhängende Verbindungen mehrerer Verkehrsunternehmen auf Plattformen kaufen können und dadurch bei Verspätungen und Zugausfällen besser geschützt sein, wie aus einem Vorschlag der EU-Kommission hervorgeht./wea/DP/jha
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