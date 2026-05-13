EZB: Fehlender Zugang zu "Mythos" für Banken keine Entschuldigung für Untätigkeit

Reuters · Uhr
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13. ⁠Mai (Reuters) - Auch ohne Zugriff auf das amerikanische KI-Modell "Mythos" müssen Banken in Europa laut EZB-Direktor Frank Elderson ihre Anstrengungen zum Erkennen von Cybergefahren verstärken. "Leider haben ‌Banken im Euroraum derzeit keinen Zugang zu Mythos – dieses wurde bislang lediglich einer begrenzten Anzahl von ⁠Organisationen ⁠in den Vereinigten Staaten zugänglich gemacht", sagte der Niederländer dem "Supervision Newsletter". Der fehlende Zugang dürfe jedoch keine Entschuldigung für Untätigkeit sein. "Im Gegenteil: Er macht es umso dringlicher, dass die Banken ‌nun aktiv werden und handeln." ‌Die Banken müssten ihre Anstrengungen verstärken, um – unter Einsatz bestehender KI-Tools – Schwachstellen zu identifizieren, selbst solche von ⁠geringfügiger Bedeutung.

Bei "Mythos" handele es sich nach aktuellem Erkenntnisstand ‌nicht bloß um eine ⁠weitere inkrementelle Verbesserung. "Es ist ein Gamechanger in der Cybersicherheit", sagte der EZB-Direktor, der zugleich Vizechef der Bankenaufsicht "Single Supervisory Mechanism" (SSM) der Europäischen ‌Zentralbank (EZB) ist. "Mythos" ist ⁠ein KI-Modell aus den USA, ⁠das Sicherheitslücken in der Software von Finanzinstituten schnell identifizieren und ausnutzen kann. Die neue Anthropic-KI ermöglicht es zugleich selbst Laien, komplexe Hackerangriffe zu starten. Bei ersten Tests hatte "Mythos" Sicherheitslücken entdeckt, die trotz zahlreicher Prüfungen durch Menschen jahrelang unerkannt geblieben waren.

(Bericht von Reinhard Becker. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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