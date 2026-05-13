FedEx legt Umtauschverhältnis für Frachtsparte fest
13. Mai (Reuters) - Der US-Logistikkonzern FedEx treibt die Abspaltung seines Speditionsgeschäfts voran. Aktionäre sollen für je zwei Papiere des Paketdienstes eine Aktie der an die Börse strebenden Sparte FedEx Freight erhalten, wie FedEx am Mittwoch mitteilte. FedEx Freight, der größte Anbieter für Stückgutverkehr (less-than-truckload) in den USA, solle am 1. Juni als eigenständiges Unternehmen an der New Yorker Börse gelistet werden. FedEx Freight hatte im vergangenen Monat mitgeteilt, für 2026 eine operative Marge von zwölf Prozent anzustreben. Dies basiere auf einem prognostizierten Umsatz von 8,7 Milliarden Dollar und einem bereinigten Betriebsergebnis von 1,1 Milliarden Dollar. Mittelfristig werde ein durchschnittliches Umsatzwachstum zwischen vier und sechs Prozent erwartet.
(Bericht von Nandan Mandayam, geschrieben von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)