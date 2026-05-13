FedEx legt Umtauschverhältnis für Frachtsparte fest

13. ⁠Mai (Reuters) - Der US-Logistikkonzern FedEx treibt die Abspaltung seines Speditionsgeschäfts voran. Aktionäre sollen für je zwei ‌Papiere des Paketdienstes eine Aktie der an die Börse strebenden Sparte ⁠FedEx ⁠Freight erhalten, wie FedEx am Mittwoch mitteilte. FedEx Freight, der größte Anbieter für Stückgutverkehr (less-than-truckload) in den USA, solle am ‌1. Juni als eigenständiges ‌Unternehmen an der New Yorker Börse gelistet werden. FedEx Freight ⁠hatte im vergangenen Monat mitgeteilt, für ‌2026 eine operative ⁠Marge von zwölf Prozent anzustreben. Dies basiere auf einem prognostizierten Umsatz von 8,7 Milliarden ‌Dollar ⁠und einem bereinigten Betriebsergebnis ⁠von 1,1 Milliarden Dollar. Mittelfristig werde ein durchschnittliches Umsatzwachstum zwischen vier und sechs Prozent erwartet.

(Bericht von Nandan Mandayam, geschrieben von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die ⁠Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)