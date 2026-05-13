Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 13.05.2026

onvista · Uhr
RüstungInfrastrukturCybersecurityErneuerbare EnergienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 13. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
Alibaba (ADR)Bericht Geschäftsjahr 2026
AllianzBericht 1. Quartal 2026
Cisco SystemsBericht 3. Quartal 2026
Deutsche TelekomBericht 1. Quartal 2026
EONBericht 1. Quartal 2026
NebiusBericht 1. Quartal 2026
Porsche Automobil HoldingBericht 1. Quartal 2026
Rocket Lab USABericht 1. Quartal 2026
RTLBericht 1. Quartal 2026
RWEBericht 1. Quartal 2026
SiemensBericht 2. Quartal 2026
SMA SolarBericht 1. Quartal 2026
TUIBericht 2. Quartal 2026
VerbioBericht 3. Quartal 2026
XiaomiBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Allianz
Deutsche Telekom
Siemens
TUI
Nebius
EON
Rocket Lab USA
RWE
Xiaomi
Alibaba (ADR)
Porsche Automobil Holding
SMA Solar
Verbio
Cisco
RTL

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