Gebrauchtwagenhändler Auto1 verdient so gut wie nie

Berlin, ⁠13. Mai (Reuters) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat zum Jahresauftakt so viel Geld verdient wie ‌nie zuvor. Der Bruttogewinn legte um 22,4 Prozent zu auf ⁠289,4 ⁠Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn verbesserte sich um drei Prozent ‌auf 59,8 Millionen Euro. ‌Mit 2,4 Milliarden Euro erwirtschaftete das Unternehmen, zu dem ⁠unter anderem wirkaufendeinauto.de gehört, gut ‌ein Viertel ⁠mehr Erlöse als vor Jahresfrist. An der Börse kamen die Zahlen gut ‌an: Die ⁠Papiere legten im ⁠vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um 5,4 Prozent zu.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)