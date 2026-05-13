Gebrauchtwagenhändler Auto1 verdient so gut wie nie
Berlin, 13. Mai (Reuters) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 hat zum Jahresauftakt so viel Geld verdient wie nie zuvor. Der Bruttogewinn legte um 22,4 Prozent zu auf 289,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der bereinigte Betriebsgewinn verbesserte sich um drei Prozent auf 59,8 Millionen Euro. Mit 2,4 Milliarden Euro erwirtschaftete das Unternehmen, zu dem unter anderem wirkaufendeinauto.de gehört, gut ein Viertel mehr Erlöse als vor Jahresfrist. An der Börse kamen die Zahlen gut an: Die Papiere legten im vorbörslichen Handel bei Lang & Schwarz um 5,4 Prozent zu.
(Bericht von Christina Amann, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)