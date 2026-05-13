Gericht sieht kleinere Milka-Tafeln als "Mogelpackung"

Frankfurt, 13. ⁠Mai (Reuters) - Wer im Supermarkt zur gewohnten Milka-Tafel greift, darf nach einem Gerichtsurteil nicht unbemerkt mit weniger Schokolade abgespeist werden. Der Lebensmittelkonzern Mondelez habe Verbraucher bei der Verkleinerung seiner Tafeln in die ‌Irre geführt, entschied das Landgericht Bremen am Mittwoch und gab damit einer Klage der Verbraucherzentrale Hamburg statt. Die Richter werteten ⁠die ⁠Reduzierung der Füllmenge bei nahezu unveränderter Verpackung als sogenannte relative Mogelpackung.

Mondelez hatte das Gewicht verschiedener Milka-Sorten Anfang 2025 von 100 auf 90 Gramm gesenkt, das Aussehen der Tafeln aber bis auf die Gewichtsangabe beibehalten. Da die Kunden das Produkt ‌seit Jahren kennten, gingen sie fälschlicherweise davon ‌aus, weiterhin die gewohnte 100-Gramm-Tafel zu kaufen, erklärte die Kammer. Um diese Irreführung zu vermeiden, hätte der US-Konzern deutlich und wahrnehmbar auf ⁠die geringere Menge hinweisen müssen.

Ein solcher Hinweis müsse für mindestens ‌vier Monate nach der Umstellung ⁠auf der Packung stehen, damit Verbraucher die Änderung verinnerlichen könnten, urteilten die Richter. Wie dieser konkret ausgestaltet werde, bleibe dem Unternehmen überlassen. Das Urteil ist noch nicht ‌rechtskräftig. Mondelez kann innerhalb eines ⁠Monats Berufung beim Hanseatischen Oberlandesgericht ⁠Bremen einlegen.

Mondelez teilte mit, die Entscheidung des Gerichts ernst zu nehmen und die Urteilsbegründung im Detail zu prüfen. Der Konzern betonte seinen Anspruch auf eine transparente Kommunikation. Die Anpassung des Gewichts sei die Konsequenz aus einem komplexen und instabilen Umfeld sowie Unsicherheiten in der Lieferkette gewesen. Ziel sei es gewesen, die bewährte Qualität beizubehalten.

(Bericht von Patricia Weiß, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)