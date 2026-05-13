Großhandelspreise mit stärkstem Anstieg seit drei Jahren

Berlin, 13. ⁠Mai (Reuters) - Der Iran-Krieg hat die deutschen Großhandelspreise im April so stark steigen lassen wie seit über drei Jahren nicht mehr. Die Verkaufspreise erhöhten sich um 6,3 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Im März hatte diese Teuerungsrate noch bei 4,1 ‌Prozent gelegen, im Februar vor Kriegsausbruch bei 1,2 Prozent. Ein größeres Plus wurde zuletzt im Februar 2023 mit 9,5 Prozent verzeichnet.

"Ausschlaggebend für den Preisanstieg im April 2026 ⁠waren die Kriegshandlungen ⁠im Iran und im Nahen Osten, in deren Folge sich insbesondere die Großhandelspreise für Energieprodukte und Rohstoffe erhöhten", betonte das Statistikamt. Mineralölerzeugnisse kosteten 37,3 Prozent mehr als im April 2025. Wegen der Blockade der Straße von Hormus, durch die normalerweise etwa ein Fünftel des globalen Ölverbrauchs abgewickelt wird, sind die Weltmarktpreise gestiegen.

Die Entwicklung auf Großhandelsebene ‌kommt meist verzögert über die allgemeine Teuerung auch ‌bei den Endverbrauchern an. Im April ist die Inflationsrate auf 2,9 Prozent gestiegen - den höchsten Stand seit Anfang 2024. Dafür sorgten vor allem die infolge des Iran-Kriegs stark gestiegenen Energiepreise (+10,1 Prozent), ⁠während sich Nahrungsmittel mit 1,2 Prozent erneut unterdurchschnittlich verteuerten. Ökonom Felix Schmidt von der ‌Berenberg Bank hält für Mai einen Sprung ⁠über die Drei-Prozent-Marke bei der Inflationsrate für möglich. Es sei "wahrscheinlich, dass Unternehmen, die aufgrund der hohen Energiepreise gestiegene Kosten haben, diese zeitnah zumindest teilweise an die Kunden weitergeben werden".

Der Iran-Krieg hat im März noch nicht auf die Erzeugerpreise ‌von landwirtschaftlichen Produkten durchgeschlagen, auch wenn vielen ⁠Bauern die höheren Kosten für Diesel ⁠und auch Dünger zu schaffen machen. Die Agrarpreise fielen um 8,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt ebenfalls mitteilte. Im Februar hatte der Rückgang noch bei 10,9 Prozent gelegen. Von Februar auf März stiegen die Agrar-Erzeugerpreise dagegen um 2,1 Prozent.

Besonders stark sanken im März die Erzeugerpreise für Obst: Diese fielen um 31,2 Prozent zum Vorjahresmonat. Preissenkungen gab es hier unter anderem bei Tafeläpfeln mit 33,0 Prozent. Gemüse verteuerte sich dagegen um 19,3 Prozent. Mehr bezahlt werden musste etwa ⁠für Gurken (+31,9 Prozent), Salat (+20,3 Prozent) und Tomaten (+14,9 Prozent). Kohlgemüse wurde dagegen um 17,3 Prozent billiger.

(Bericht von Rene WagnerRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)