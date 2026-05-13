LBBW Kapitalmärkte Daily
Hohe Inflation und Nahost-Sorgen
ZEW-Konjunkturerwartungen steigen
Die Konjunkturerwartungen der Finanzmarktprofis in Deutschland haben sich im Mai überraschend aufgehellt. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen legte nach drei Rückgängen in Folge von minus 17,2 Punkten im Vormonat auf nun minus 10,2 Punkte zu und übertraf damit die Konsensschätzungen der Ökonomen. Gleichzeitig trübte sich jedoch die Einschätzung der aktuellen Lage weiter ein. Der entsprechende Lageindex sank von minus 73,7 auf minus 77,8 Punkte. Trotz der Verbesserung der Konjunkturerwartungen bleibt die gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland angespannt. Beide Indikatoren verharren deutlich im negativen Bereich, und die verschlechterte Lagebeurteilung macht deutlich, dass von einer robusten Erholung keine Rede sein kann. Vorschneller Optimismus wäre daher fehl am Platz. Vielmehr stellt der ungelöste Konflikt im Nahen Osten ein erhebliches Abwärtsrisiken für die ohnehin fragile Erholung dar. Vor diesem Hintergrund ruhen die Hoffnungen im Irankrieg zunehmend auf diplomatischen Vermittlungsbemühungen. Eine besondere Rolle wird China zugeschrieben, dem man das Potenzial zutraut, als vermittelnde Kraft zwischen den Konfliktparteien aufzutreten. Der Besuch von Donald Trump in China vom 13. bis 15. Mai erhält deshalb zusätzliche Brisanz.
Hoher Druck in der Inflationspipeline
Die im Zuge des Iran-Krieges gestiegenen Energiepreise befeuern die Inflation in den USA. Die Verbraucherpreise stiegen im April um 3,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat und damit etwas stärker als von Volkswirten erwartet. Auch die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert werden, legte im April zu - und zwar auf 2,8 %, nach 2,6 % im März. Dieser Wert gilt als aussagekräftiger Indikator für den zugrunde liegenden Inflationstrend und prägt die geldpolitische Entscheidungsfindung maßgeblich. Vor diesem Hintergrund hielt die Fed den Leitzins zuletzt unverändert in einer Spanne von 3,50 % bis 3,75 %. Angesichts der konjunkturellen Unsicherheiten und der anhaltenden Spannungen am Energiemarkt infolge des Iran-Kriegs erscheint eine baldige Lockerung der Geldpolitik derzeit wenig wahrscheinlich. Der gestern vom US-Senat bestätigte neue Fed-Vorsitzende Kevin Warsh dürfte damit gezwungen sein, die Zinssenkungswünsche des US-Präsidenten zu enttäuschen.
Bei den Unternehmenszahlen spielt die MusikDer Makrokalender ist heute dünn bestückt. Publiziert werden die EWU-BIP-Zahlen für das erste Quartal und die Industrieproduktion für März. Zudem steht der US-Produzentenpreisindex für April auf der Agenda. Auf Unternehmensseite legen u.a. Allianz, Deutsche Telekom RWE, E.ON und Merck KGaA ihre Q1-Zahlen vor. In Baden-Württemberg wird Cem Özdemir zum neuen Ministerpräsidenten gewählt.
|
Wichtige Hinweise
Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Empfänger in der EU, Schweiz und Liechtenstein. Diese Publikation wird von der LBBW nicht an Personen in den USA vertrieben und die LBBW beabsichtigt nicht, Personen in den USA anzusprechen.
Aufsichtsbehörden der LBBW: Europäische Zentralbank (EZB), Sonnemannstraße 22, 60314 Frankfurt am Main und Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn / Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt.
Diese Publikation beruht auf von uns nicht überprüfbaren, allgemein zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Sie gibt unsere unverbindliche Auffassung über den Markt und die Produkte zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses wieder, ungeachtet etwaiger Eigenbestände in diesen Produkten. Diese Publikation ersetzt nicht die persönliche Beratung. Sie dient nur zu Informationszwecken und gilt nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf. Für weitere zeitnähere Informationen über konkrete Anlagemöglichkeiten und zum Zwecke einer individuellen Anlageberatung wenden Sie sich bitte an Ihre Anlageberaterin oder -berater. Wir behalten uns vor, unsere hier geäußerte Meinung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.
Wir behalten uns des Weiteren vor, ohne weitere Vorankündigung Aktualisierungen dieser Information nicht vorzunehmen oder völlig einzustellen. Die in dieser Ausarbeitung abgebildeten oder beschriebenen früheren Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Herausgeber
Landesbank Baden-Württemberg
Am Hauptbahnhof 2
70173 Stuttgart
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
WochenausblickOb sich der Dax weiter erholt, hängt am Iran-Krieg und den US-Preisdaten08. Mai · dpa-AFX
DAX-FLASH: Etwas erholt nach herben Verlusten - Trump-Besuch in China im Fokusheute, 05:12 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Trading-ImpulsBefreiungsschlag bei Lanxess? Diese Marken sind entscheidendgestern, 14:33 Uhr · onvista