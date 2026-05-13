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Holcim-Aktionärinnen und -Aktionäre genehmigen alle Anträge an der Generalversammlung 2026



13.05.2026 / 12:15 CET/CEST





Die Aktionärinnen und Aktionäre von Holcim haben an der ordentlichen Generalversammlung 2026 in Zug alle Anträge des Verwaltungsrats genehmigt. Sie stimmten der vorgeschlagenen Dividende von CHF 1.70 pro Namenaktie zu. Die Auszahlung erfolgt am 21. Mai 2026 aus Kapitaleinlagereserven und ist daher von der schweizerischen Verrechnungssteuer befreit.

Kim Fausing wurde als Verwaltungsratspräsident in seinem Amt bestätigt. Alle übrigen Mitglieder des Verwaltungsrats wurden für eine weitere Amtszeit bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027 wiedergewählt. Der Verwaltungsrat besteht aus zehn unabhängigen Mitgliedern: Kim Fausing (Verwaltungsratspräsident), Philippe Block, Leanne Geale, Catrin Hinkel, Naina Lal Kidwai, Ilias Läber, Michael H. McGarry, Adolfo Orive, Claudia Sender Ramirez und Sven Schneider. Die Aktionärinnen und Aktionäre bestätigten auch die Wiederwahl der folgenden Mitglieder des Nominierungs-, Vergütungs- und Governance-Ausschusses von Holcim für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2027: Claudia Sender Ramirez (Ausschussvorsitzende), Leanne Geale, Ilias Läber und Michael H. McGarry.

Ferner genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre den Lagebericht, die Konzern- und die Jahresrechnung der Holcim AG für das Geschäftsjahr 2025 sowie den Vergütungsbericht und den Nachhaltigkeitsbericht. In zwei separaten, verbindlichen Abstimmungen stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre dem maximalen Gesamtbetrag der Vergütung für die Mitglieder des Holcim- Verwaltungsrats für den Zeitraum von der Generalversammlung 2026 bis zur Generalversammlung 2027 sowie dem maximalen Gesamtbetrag für die Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027 zu.

Die Ernst & Young AG wurde als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 wiedergewählt.

Die vollständigen Ergebnisse der Generalversammlung 2026 und die Reden des Verwaltungsrats- präsidenten, des CEO und des CFO sind hier verfügbar. Holcims Generalversammlung 2027 findet am 20. Mai 2027 statt.

Über Holcim Holcim (SIX: HOLN) ist mit einem Umsatz von CHF 15,7 Milliarden im Jahr 2025 der führende Partner für nachhaltiges Bauen und schafft Mehrwert in allen Bereichen der gebauten Umwelt – von der Infrastruktur über die Industrie bis hin zu Gebäuden. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Zug in der Schweiz beschäftigt mehr als 45 000 Mitarbeitende in 43 attraktiven Märkten in Europa, Lateinamerika sowie in Asien, im Nahen Osten und in Afrika. Es ist vom Top Employers Institute zu einem Global Top Employer gekürt worden. Holcim bietet für jede Stufe des Bauprozesses hochwertige Baustoffe und Baulösungen von Fundamenten und Bodenbelägen bis hin zu Wänden und Dächern und setzt dabei auf Premium-Marken wie ECOPact, ECOPlanet und ECOCycle.

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Übersetzung des englischen Originaltexts.

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