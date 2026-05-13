IRW-News: Vault Strategic Mining Corp: Vault Strategic schließt Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile an drei historischen Wolframminen in Nevada (USA) ab

IRW-PRESS: Vault Strategic Mining Corp: Vault Strategic schließt Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile an drei historischen Wolframminen in Nevada (USA) ab

Vancouver, British Columbia - 13. Mai 2026 / IRW-Press / Vault Strategic Mining Corp. (TSXV: KNOX) (OTC: KNXFF) (FWB: M850) (Vault oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem unabhängigen Verkäufer eine Optionsvereinbarung über den Erwerb von Claims (die Transaktion) abgeschlossen hat. Demzufolge kann Vault sämtliche Anteile und Rechte am Projekt War Bond in Nevada (USA) erwerben, das die historische Wolframmine War Bond, die historische Wolframmine Tactite und die historische Wolframmine Thursday umfasst.

Nevada wurde im Annual Survey of Mining Companies des Fraser Institute, der am 26. Februar 2026 veröffentlicht wurde, als Nummer eins der Bergbauregionen eingestuft.

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Abbildung 1. Vermutliche Wolframmineralisierung vom Skarn- oder Tactittyp, die bei War Bond festgestellt wurde

Die historische Wolframmine War Bond ist eine äußerst strategische Ergänzung des Portfolios von Vault an Wolfram- und kritischen Mineralprojekten in Nordamerika, so Quinn Field-Dyte, Chief Executive Officer von Vault Strategic Mining Corp. In diesem Projekt kommen eine historische Wolframproduktion und in der Vergangenheit identifizierte Abbaustätten mit sichtbarem Skarn in einem etablierten Claim-Paket in Nevada zusammen. Unser unmittelbares Ziel besteht darin, die historischen Informationen zusammenzutragen und zu verifizieren, Feldarbeiten zur Bestätigung durchzuführen und ein Explorationsprogramm zur Ermittlung von Bohrzielen zu entwickeln. Das Unternehmen sieht dem Austausch mit potenziellen Explorationsteams entgegen, um die Exploration bei den historischen Wolframminen War Bond, Tactite und Thursday in die Wege zu leiten.

Historische Wolframmine War Bond

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Abbildung 2. Lidar-Vermessung der historischen Wolframmine War Bond im Jahr 2026

Das Claim-Paket War Bond umfasst 20 nicht patentierte Erzgang-Bergbauclaims mit rund 400 Acres Grundfläche im Delaware Mining District im Westen von Nevada. Die Liegenschaft beinhaltet die historische Wolframmine War Bond, die historischen Wolframabbaustätten Tactite und Thursday und den historischen Wolframförderbereich Alex Eske.

Das Wolframprojekt War Bond schließt die historischen Wolframminengebiete War Bond, Tactite und Thursday im Westen Nevadas ein. In den online verfügbaren historischen Aufzeichnungen werden die Claims War Bond, Tactite, Thursday, Old Discovery und Knight scheinbar als miteinander verbundene oder sich überschneidende Konzessionsbezeichnungen innerhalb desselben größeren Bereichs des Wolframvorkommens anstatt als vollständig eigenständige moderne Projekte behandelt. In dem aus dem MRDS stammenden Eintrag zur Mine War Bond in Western Mining History wird die Mine War Bond als eine Wolframmine in Douglas County (Nevada) identifiziert; als sekundäre Bezeichnungen werden die Claims Tactite und Thursday, Old Discovery und Knight angegeben. Western Mining History, War Bond Mine, aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10014364/. In dem Eintrag wird die Mine War Bond als eine Wolframmine in Douglas County (Nevada) identifiziert; als sekundäre Bezeichnungen werden die Claims Tactite und Thursday, Old Discovery und Knight angegeben.

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Abbildung 3. Claim-Karte der historischen Wolframminen War Bond, Tactite und Thursday

In einem zweiten Beitrag zur Wolframmine War Bond aus dem MRDS werden Tactite & Thursday, der Claim Old Discovery, die Claims Knight, der Claim Tungsten Valley, der Claim Yellow Problem und der Claim Margret als sekundäre Bezeichnungen angeführt. Carson Tungsten Co. wird darin auch als Eigentümer identifiziert, wobei 1952 das Referenzjahr ist; als Betriebskategorie wird ehemaliger Produzent angegeben. T.D. Overton, Mineral Resources of Douglas, Ormsby, and Washoe Counties, Nevada Bureau of Mines and Geology Bulletin 46 / University of Nevada Bulletin, v. 41, Nr. 9, 1947, S. 43, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://epubs.nsla.nv.gov/statepubs/epubs/196337.pdf. Die Publikation beschreibt die Lage des Claims Tactite Thursday und erwähnt Scheelit in einem kleinen Tactitgebiet in der Nähe eines Granit-Kalkstein-Kontakts.

Historischen Beschreibungen zufolge steht die Wolframmineralisierung in der Gegend mit scheelithaltigem Tactit oder Skarn in Zusammenhang, die sich in der Nähe der Granit-Kalkstein-Kontaktzonen gebildet haben. In der Publikation Mineral Resources of Douglas, Ormsby, and Washoe Counties des Nevada Bureau of Mines and Geology wird angegeben, dass sich die Claims Tactite Thursday rund 15 Meilen südöstlich von Carson City in 9, T. 14 N., R. 21 E. befinden und dass Scheelit in einem kleinen Tactitgebiet unweit einer Granit-Kalkstein-Kontaktzone auftritt. T.D. Overton, Mineral Resources of Douglas, Ormsby, and Washoe Counties, Nevada Bureau of Mines and Geology Bulletin 46 / University of Nevada Bulletin, v. 41, Nr. 9, 1947, S. 43, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://epubs.nsla.nv.gov/statepubs/epubs/196337.pdf. Die Publikation beschreibt die Lage des Claims Tactite Thursday und erwähnt Scheelit in einem kleinen Tactitgebiet in der Nähe eines Granit-Kalkstein-Kontakts.

Das Prospektionsgebiet wird folgendermaßen beschrieben: Der Kalkstein tritt in 4 parallelen Rippen zwischen Granitausläufern auf einer Fläche von 1.500 Fuß mal 2.000 Fuß auf. Die Sedimente streichen in Nord-Süd-Richtung und neigen sich zu 50 bis 70 Grad nach Osten. Der Scheelit tritt als Einsprengungen in Epidot-Garnit-Quarz-Tactit-Gebieten mit 30 Fuß bis 100 Fuß Mächtigkeit auf, die sich neben der Kontaktzone gebildet haben. Zwei primäre mineralisierte Gebiete, eine östliche und eine westliche Zone, wurden freigelegt. Die Westzone, die sich über 200 Fuß mal 1.000 Fuß erstreckt, enthält Scheelit mit bis zu 0,3 % WO3 auf geringen Mächtigkeiten. Die Ostzone, die sich 500 Fuß östlich der Westzone befindet, weist eine Mineralisierung auf einer Fläche von 50 bis 100 Fuß Breite mal 500 Fuß Länge auf. In diesem Gebiet tritt Scheelit als kleine Erzfälle mit 0,25 bis 0,45 % WO3 auf Mächtigkeiten von 4 Fuß bis 8 Fuß auf. Aus der Grube Old Discovery (East) wurde eine Testcharge von 250 Tonnen mit durchschnittlich 0,3 % WO3 gefördert.4

Die historischen Analyse- und Laboraufzeichnungen in der Datei Preliminary Examination of Tactite and Thursday Group aus der digitalen Bibliothek des Nevada Bureau of Mines and Geology enthalten die Ergebnisse von Stich- und Haldenproben aus den Jahren 1942 und 1943. In der Datei wird auf eine Stichprobe aus dem Bohrloch am oberen Standort auf dem Tactite-Claim Nr. 1 mit 14,40 % WO3, zwei weitere Proben aus dem Jahr 1942 mit 0,8 % bzw. 0,9 % WO3 sowie einen Bericht des Nevada State Analytical Mining Laboratory verwiesen, der metamorphes Gestein mit Granat und Spuren von Scheelit beschreibt, das einen Wolframtrioxidgehalt von 0,35 % ergab. Digitale Bibliothek des Nevada Bureau of Mines and Geology, Preliminary Examination of Tactite and Thursday Group, Mining District Files, ID 13900011, Smith, R.M., 1943, Carson City, Delaware Mining District, Thursday Group, Konzessionsbericht und Analysebericht, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://collections.nbmg.unr.edu/pages/view.php?ref=7433. Die hochgeladene PDF-Datei zu Tactite Thursday enthält dieselben historischen Seiten des Labors, auf denen die Werte der Proben aus den Jahren 1942 und 1943 angegeben sind.

Verweise auf die historische Produktion sind begrenzt, aber für den Explorationskontext relevant. Der MRDS-Eintrag zur Mine War Bond weist auf eine Produktion im Jahr 1953, einen Zeitrahmen von 1952 bis 1953 und einen gemeldeten Gehalt von rund 0,3 % bis 0,45 % WO3 hin. Die Aufzeichnungen zu Tactite Thursday geben zudem an, dass aus der Tagebaugrube Old Discovery East eine Testcharge von 250 Tonnen mit durchschnittlich 0,3 % WO3 gefördert wurde. Western Mining History, War Bond Mine, aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10014364/; Western Mining History, Tactite Thursday, aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10043777/. Der Eintrag zur Mine War Bond weist auf eine Produktion im Jahr 1953, einen Zeitrahmen von 1952 bis 1953 und einen Gehalt von rund 0,3 % bis 0,45 % WO3 hin. Die Aufzeichnungen zu Tactite Thursday geben an, dass aus der Tagebaugrube Old Discovery East eine Testcharge von 250 Tonnen mit durchschnittlich 0,3 % WO3 gefördert wurde.

Auf Grundlage dieser historischen Aufzeichnungen ist das Projekt ein in der Vergangenheit erkundetes Wolfram-Skarnsystem mit einer dokumentierten scheelithaltigen Tactitmineralisierung, historischen Abbaustätten an der Oberfläche, historischen Probenahmen und einem begrenzten historischen Bergbau oder einer Testchargenproduktion.

Historische Daten und Explorationskontext

Die Mineralkonzessionsgebiete, die Teil des Portfolios des Unternehmens sind, waren Gegenstand einer umfangreichen historischen Exploration, Erschließungsarbeit und - in mehreren Fällen - vergangener kommerzieller Produktion. Die hierin genannten historischen Explorationsergebnisse, Probenahmen, Bohrarbeiten, Ressourcenschätzungen und anderen technischen Daten wurden vor der Einführung von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erbracht und entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen gemäß NI 43-101. Diese historischen Daten und jegliche historische Ressourcenschätzungen dürfen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen oder -reserven angesehen werden.

Dem Unternehmen wurde eine Zusammenstellung von historischen technischen Daten und der Ergebnisse der Probenahmen zur Verfügung gestellt. Obwohl diese historischen Daten nicht konform sind, werden sie dennoch als äußerst relevant für die Ermittlung von Explorationszielen, die geologische Interpretation und die Planung der modernen Explorations- und Auswertungsprogramme angesehen.

Das Management ist der Auffassung, dass das Vorhandensein von umfangreichen historischen Arbeiten und vergangener Produktion eine überzeugende Grundlage für die moderne Exploration schafft, insbesondere bei einer Neubewertung mit gegenwärtigen geologischen Modellen, Explorationstechnologien, metallurgischen Prozessen und vorherrschenden Rohstoffpreisen. Die Leser sollten sich jedoch dessen bewusst sein, dass historische Ergebnisse, Ressourcen oder wirtschaftliche Schlussfolgerungen zurzeit nicht verifiziert oder bestätigt werden können.

Um aktuelle Mineralressourcen zu definieren, die Metallurgie zu bewerten und die Wirtschaftlichkeit einzuschätzen, wird das Unternehmen Bestätigungsbohrungen, moderne metallurgische Studien, aktualisierte technische Gutachten und NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzungen sowie Machbarkeits- oder Wirtschaftsstudien durchführen müssen. Es besteht keine Sicherheit, dass die historischen Ergebnisse bestätigt werden oder ein Projekt zu wirtschaftlicher Rentabilität voranschreiten wird.

Bedingungen der Transaktion

Das Unternehmen hat mit Mining Dealer, LLC eine Optionsvereinbarung über den Erwerb von Claims abgeschlossen, welcher zufolge dem Unternehmen die exklusive Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile und Rechte an den Bergbauclaims War Bond gewährt wurde. Die Bergbauclaims bestehen aus 20 nicht patentierten Erzgang-Bergbauclaims im US-Bundesstaat Nevada mit einer Grundfläche von rund 400 Acres.

Im Rahmen der Vereinbarung kann Vault die Option auf den Erwerb der Claims ausüben, indem das Unternehmen Barzahlungen in Gesamthöhe von 135.000,00 US$ an den Verkäufer leistet, die folgendermaßen zu begleichen sind:

Zahlung Betrag

Bei Vertragsabschluss nach Ausführung der Vereinbarung 10.000 US$

und Erhalt der Genehmigung durch die TSX-V

fällig

Innerhalb von 60 Tagen nach Vertragsabschluss fällig 25.000 US$

Sechs Monate nach Vertragsabschluss fällig 50.000 US$

Zwölf Monate nach Vertragsabschluss fällig 50.000 US$

Der Abschluss der Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der Zustimmung bzw. Genehmigung durch die TSX-V.

Über Vault Strategic Mining Corp.

Vault Strategic Mining Corp. ist ein nordamerikanisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung strategischer und kritischer Mineralprojekte in erstklassigen Bergbaugebieten konzentriert. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf historische und wenig erkundete Assets mit Wertsteigerungspotenzial durch moderne Exploration und eine disziplinierte Erschließung. Anleger und Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://vaultstrategic.com/ für Updates anzumelden.

Vault Strategic Mining Corp. notiert an der TSX Venture Exchange (TSXV: KNOX), den OTC Markets (OTCID: KNXFF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: M850).

Datenüberprüfung

Die historischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden mit den verfügbaren Berichten abgeglichen; diese Daten können jedoch nicht auf unabhängige Weise gemäß den aktuellen NI 43-101-konformen Standards und Qualitätskontrollverfahren geprüft werden und dienen daher lediglich als Orientierungshilfe für die Exploration. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder eine Produktion aus Konzessionsgebieten in der Nähe des Unternehmens nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr William Feyerabend, CPG, ein unabhängiger geologischer Berater und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die Angaben in dieser Pressemitteilung auf Übereinstimmung mit den Berichterstattungsanforderungen gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards:

Vault Strategic Mining Corp.

Quinn Field-Dyte

Chief Executive Officer & Direktor

Tel: 604.343.4338 | E-Mail: info@vaultstrategic.com

DIE HIERIN GENANNTEN WERTPAPIERE WERDEN NICHT GEMÄSS DEM US-WERTPAPIERGESETZ VON 1933 (DER 1933 ACT) REGISTRIERT UND DÜRFEN WEDER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN NOCH AN EINE US-PERSON OHNE EINE SOLCHE REGISTRIERUNG ODER EINE AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES 1933 ACT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN.

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Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen bezüglich KNOX und des Projekts War Bond, darunter unter anderem Aussagen zum Abschluss der Übernahme des Projekts War Bond, zur Fähigkeit, behördliche Genehmigungen zu erhalten, sowie zu anderen Faktoren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an Begriffen wie plant, wird erwartet, erwartet, geplant, beabsichtigt, erwägt, geht davon aus, glaubt, schlägt vor, schätzt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Solche Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements des jeweiligen Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung erörterten zukunftsgerichteten Ereignisse und Umstände, einschließlich des Abschlusses der Übernahme des Projekts War Bond, treten möglicherweise nicht zu bestimmten angegebenen Terminen oder überhaupt nicht ein und können aufgrund bekannter und unbekannter Risikofaktoren und Ungewissheiten, die das Unternehmen betreffen, erheblich abweichen, einschließlich des Risikos, dass KNOX möglicherweise nicht alle erforderlichen Genehmigungen für die Übernahme erhält, einschließlich der Genehmigung der TSXV, Risiken der Rohstoffbranche, das Ausbleiben anderer erforderlicher behördlicher Genehmigungen, wirtschaftliche Faktoren, geschätzte Beträge, der Zeitpunkt der Übernahme und erforderliche Zahlungen, die Aktienmärkte im Allgemeinen sowie Risiken im Zusammenhang mit Wachstum, Exploration und Erschließung. Obwohl KNOX versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Es gibt keine Garantie für das Eintreten zukunftsgerichteter Aussagen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, gelten zukunftsgerichtete Aussagen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. KNOX übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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