IRW-News: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma Holdings Plc. prüft strategische Expansion und Beitritt zum europäischen Innovationsbeschleuniger Quest for Health

IRW-PRESS: Vidac Pharma Holding PLC: Vidac Pharma Holdings Plc. prüft strategische Expansion und Beitritt zum europäischen Innovationsbeschleuniger Quest for Health

London, GB, 13. Mai 2026 / IRW-Press / Vidac Pharma Holdings Plc. (XETRA: T9G | ISIN: GB00BM9XQ619 | WKN: A3DTUQ) gibt bekannt, dass sich das Unternehmen derzeit in fortgeschrittenen Verhandlungen über einen potenziellen Beitritt zu Quest for Health befindet. Quest for Health ist ein führender europäischer Innovationsbeschleuniger (Accelerator) für Biowissenschaften und das Gesundheitswesen mit Hauptsitz in Straßburg, Frankreich, und Teil eines umfassenderen Innovationsökosystems, das sich über Westdeutschland und die Schweiz erstreckt.

Quest for Health gilt als einer der bedeutendsten Beschleuniger für Gesundheits- und Biotechnologie-Innovationen in Europa. Er bringt Biotechnologieunternehmen, Pharmaentwickler, akademische Einrichtungen, Krankenhäuser, Investoren und Forschungsorganisationen in einem kollaborativen Umfeld zusammen, um wissenschaftliche Innovationen und die Kommerzialisierung im Gesundheitssektor voranzutreiben. In den letzten drei Jahren wurden von den 65 beteiligten Startups mehr als 220 Millionen Euro eingeworben, wobei sieben Startups Preisträger des EIC-Accelerators sind.

Im Rahmen der umfassenderen strategischen Expansion von Vidac Pharma nach Kontinentaleuropa prüft das Unternehmen die Einrichtung von operativen und geschäftsentwickelnden Aktivitäten in der Region Straßburg. Die Initiative zielt darauf ab, die Integration von Vidac Pharma in führende europäische Biotechnologie- und Pharmanetzwerke zu stärken und gleichzeitig den Zugang zu strategischen Partnerschaften, Investoren und spezialisierter Infrastruktur zu verbessern.

Vidac Pharma ist davon überzeugt, dass die Teilnahme am Quest for Health-Ökosystem die Weiterentwicklung seiner Onkologie- und Onko-Dermatologie-Programme durch verstärkte wissenschaftliche Zusammenarbeit, regionale Sichtbarkeit und die Nähe zu wichtigen europäischen Akteuren im Gesundheitswesen und Innovationsbereich unterstützen könnte.

Im Zusammenhang mit dieser Initiative hat Vidac Pharma einen Suchprozess für einen Chief Executive Officer eingeleitet. Diese Führungskraft soll die geplanten Aktivitäten des Unternehmens innerhalb der Straßburger Plattform leiten und die lokale Geschäftsentwicklung, strategische Partnerschaften, die operative Expansion sowie die Interaktion mit regionalen und internationalen Stakeholdern und Innovationsnetzwerken beaufsichtigen.

Die Verhandlungen und Evaluierungen dauern derzeit an. Das Unternehmen geht davon aus, bis Ende Juli 2026 eine endgültige Entscheidung über die geplante Teilnahme an Quest for Health und die damit verbundene Ernennung der Führungskraft zu treffen.

Diese Initiative steht im Einklang mit der langfristigen Unternehmensstrategie von Vidac Pharma, die operative Präsenz in führenden internationalen Biotechnologie-Zentren auszubauen und gleichzeitig die Nähe zu den europäischen Kapitalmärkten, Pharmapartnern und innovationsorientierten Institutionen zu erhöhen.

Dr. Max Herzberg, CEO von Vidac Pharma, kommentierte:

Diese Gelegenheit spiegelt unsere kontinuierliche Strategie wider, die Präsenz von Vidac Pharma innerhalb führender europäischer Life-Science-Ökosysteme zu stärken. Wir glauben, dass der Aufbau einer Präsenz bei Quest for Health wertvolle Möglichkeiten für wissenschaftliche Zusammenarbeit, strategische Partnerschaften und operatives Wachstum schaffen könnte, während wir unsere klinischen Entwicklungsprogramme weiter vorantreiben. Wir sind ermutigt durch die konstruktiven Gespräche, die derzeit stattfinden, und freuen uns darauf, diese Gelegenheit in den kommenden Monaten weiter zu prüfen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf die geplante Expansion nach Kontinentaleuropa, die potenzielle Gründung einer Spin-off-Einheit und die erwarteten Zeitpläne. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und beinhalten bekannte sowie unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Diese Risiken umfassen unter anderem behördliche Genehmigungen, Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, Ausführungsrisiken und die Ergebnisse strategischer Partnerschaften. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Vidac Pharma Holdings Plc Dr. Max Herzberg 20-22 Wenlock Road London N1 7GU Vereinigtes Königreich https://www.vidacpharma.com investors@vidacpharma.com

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von neuartigen Medikamenten (First-in-Class) für onkologische und onko-dermatologische Erkrankungen widmet. Das Unternehmen entwickelt Therapiekandidaten, die darauf abzielen, die hyperglykolytische Mikroumgebung von Tumoren zu modifizieren, indem sie die Überexpression und Fehlplatzierung des metabolischen Checkpoints Hexokinase-2 (HK2) in Krebszellen ins Visier nehmen. Ziel ist es, den Zellstoffwechsel zu renormalisieren und selektiv den programmierten Zelltod herbeizuführen, ohne das umgebende normale Gewebe zu beeinträchtigen.

Der wichtigste Medikamentenkandidat von Vidac, VDA-1102, hat bereits in klinischen Studien zur aktinischen Keratose (AK) und zum kutanen T-Zell-Lymphom (CTCL) Wirksamkeit gezeigt.

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