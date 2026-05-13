IRW-News: Wellgistics Health Inc.: Wellgistics Health gibt Pilotprojekt zur MSO-Kooperation mit Kare PharmTech bekannt, das auf den 14 Mrd. $ schweren US-Markt für CCM- und RPM-Dienstleistungen abzielt

IRW-PRESS: Wellgistics Health Inc.: Wellgistics Health gibt Pilotprojekt zur MSO-Kooperation mit Kare PharmTech bekannt, das auf den 14 Mrd. $ schweren US-Markt für CCM- und RPM-Dienstleistungen abzielt

Highlights:

- Laut Branchenberichten von Drittanbietern hat der US-amerikanische RPM-Markt derzeit allein ein Volumen von 14 Mrd. $ und wird bis 2030 voraussichtlich etwa 29 Mrd. $ erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,6 % entspricht, da Gesundheitsdienstleister zunehmend auf wertorientierte und häusliche Versorgungsmodelle umstellen¹

- Die Pilotinitiative wurde an mehreren Standorten von Gesundheitsdienstleistern gestartet und konzentriert sich auf das Chronic Care Management (CCM) und die Fernüberwachung von Patienten (RPM) über die MSO-Infrastruktur

- Bislang wurden über die Pilotinfrastruktur mehr als 1.500 Abrechnungen generiert, wobei die Expansionsstrategie auf die Einbindung weiterer Anbieter abzielt

- Das Wellgistics-Apothekennetzwerk mit über 6.500 unabhängigen Apotheken ist darauf ausgerichtet, Initiativen zur Patientenbindung und Versorgungskoordination zu unterstützen

- Teilnehmende Apotheker sollen Zugang zu neuen Umsatzmöglichkeiten im Bereich klinischer Dienstleistungen erhalten

TAMPA, FL / ACCESS Newswire / 13. Mai 2026 / Wellgistics Health, Inc. (NASDAQ:WGRX) (Wellgistics oder das Unternehmen), ein führendes Unternehmen im Bereich der Gesundheitstechnologie und Pharmadistribution, gab heute eine Pilotkooperation mit Kare PharmTech und Kare Clinicals bekannt, bei der die MSO-Infrastruktur des Unternehmens integriert wird, um Dienstleistungen im Bereich des Chronic Care Management (CCM) und der Fernüberwachung von Patienten (RPM) bei den teilnehmenden Gesundheitsdienstleistern zu unterstützen. Laut Branchenberichten von Drittanbietern beläuft sich der US-amerikanische RPM-Markt derzeit auf 14 Mrd. $ und wird bis 2030 voraussichtlich etwa 29 Mrd. $ erreichen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,6 % entspricht, da Gesundheitsdienstleister zunehmend auf wertorientierte und häusliche Versorgungsmodelle umstellen.¹

Das Pilotprogramm umfasst derzeit mehrere Gesundheitsdienstleister, wobei Kare Clinicals MSO als Abrechnungsdienstleister im Namen der teilnehmenden Gesundheitsdienstleister und der erbringenden Anbieter fungiert. Die Initiative soll die Patientenbindung, die Versorgungskoordination und Programme zur Langzeitüberwachung durch skalierbare, technologiegestützte Workflows unterstützen. Es wird erwartet, dass alle CCM- und RPM-Dienstleistungen von entsprechend zugelassenen Anbietern und teilnehmenden Einrichtungen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesundheitsgesetzen auf Bundes- und Landesebene, den Erstattungsanforderungen und den Regeln der Kostenträgerprogramme erbracht und abgerechnet werden.

Die Unternehmen gaben an, dass die Pilotinfrastruktur bereits mehr als 1.500 Abrechnungen generiert hat und als Grundlage für umfassendere Expansionsbemühungen dienen soll, die im Laufe der Zeit auf weitere Anbieter abzielen. Im Rahmen der Zusammenarbeit beabsichtigt Wellgistics Health, sein Netzwerk von mehr als 6.500 unabhängigen Apotheken zu nutzen, um geeignete Patienten zu identifizieren und zu unterstützen, die von CCM- und RPM-Dienstleistungen profitieren könnten. Teilnehmende Apotheken innerhalb des Wellgistics Pharmacy Network haben möglicherweise auch die Möglichkeit, an klinischen Initiativen im Zusammenhang mit dem Programm teilzunehmen.

Prashant Patel, President und CEO von Wellgistics Health, Inc., erklärte: Wir glauben, dass die Zusammenführung von Apothekenengagement, Anbindung von Leistungserbringern und technologiegestützter Versorgungskoordination eine bedeutende Chance darstellt, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern und gleichzeitig neue wirtschaftliche Möglichkeiten für unabhängige Apotheken zu schaffen. Durch diese Pilotkooperation mit Kare PharmTech bauen wir eine Infrastruktur auf, die skalierbare Modelle zur Patientenbindung im Rahmen von Programmen zur Behandlung chronischer Erkrankungen und zur Fernüberwachung von Patienten unterstützen soll.

Mital Panera, Gründer und Chief Executive Officer von Kare PharmTech, fügte hinzu: Unser Fokus lag auf dem Aufbau einer betrieblich effizienten MSO-Plattform, die Anbieter bei der Pflegekoordination und bei Erstattungs-Workflows unterstützen kann. Durch die Zusammenarbeit mit Wellgistics Health und dessen Apothekennetzwerk glauben wir, dass wir die Patientenbeteiligung weiter ausbauen, die Kontinuität der Versorgung verbessern und einen skalierbaren Rahmen für das zukünftige Wachstum der Anbieter schaffen können.

Die Unternehmen wiesen darauf hin, dass das Pilotprogramm im Zuge der weiteren Ausbaumaßnahmen weiterhin von der laufenden operativen Entwicklung, der Beteiligung der Anbieter und der Compliance mit regulatorischen Vorgaben abhängt.

Über Wellgistics Health, Inc.

Wellgistics Health (NASDAQ:WGRX) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformationstechnologie, das seine proprietäre KI-Plattform zur Optimierung der Apothekenabgabe, EinsteinRx, in seine patentierte, Blockchain-basierte Smart-Contracts-Plattform PharmacyChain integriert, um den Prozess der Abgabe verschreibungspflichtiger Medikamente zu optimieren. Die integrierte Plattform verbindet mehr als 6.500 Apotheken (das Wellgistics Pharmacy Network) und über 200 Hersteller und bietet Großhandelsvertrieb, digitale Verschreibungsweiterleitung, Direktlieferung an Patienten sowie KI-gestützte Hub-Services wie Anspruchsberechtigung, Therapietreue, Onboarding, Vorabgenehmigung und die Abwicklung von Selbstzahlerleistungen, um den Zugang für Patienten zu optimieren. Wellgistics bietet End-to-End-Lösungen, die darauf ausgelegt sind, den Zugang, die Transparenz und das Vertrauen in den US-amerikanischen Markt für verschreibungspflichtige Medikamente für unabhängige Apotheken wiederherzustellen.

Über Kare PharmTech, LLC

Kare Clinicals ist Teil des größeren Unternehmensnetzwerks von Kare PharmTech, LLC, einem Unternehmen unter der Kontrolle von Dr. Kiran Patel. Dr. Patel gründete 1992 den Medicaid-Anbieter WellCare und verkaufte ihn 2002 für 200 Mio. $. Im Jahr 2007 gründete Dr. Patel America's 1st Choice Holdings und erwarb Freedom Health und Optimum Holdings. Im Jahr 2017 verkaufte er America's 1st Choice Holdings an Anthem, Inc. Dr. Patel ist ein bekannter Philanthrop und wurde vom Florida Trend Magazine zum Floridian of the Year ernannt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Aussagen zu den Erwartungen, Überzeugungen, Plänen, Zielen, Absichten, Strategien, zukünftigen Ereignissen oder der Leistung des Unternehmens, einschließlich Aussagen zu den potenziellen Vorteilen, der Skalierbarkeit, der Expansion, der Kommerzialisierung, der Beteiligung von Anbietern, den Erstattungsmöglichkeiten, Initiativen zur Patientenbindung, den operativen Fähigkeiten und der zukünftigen Entwicklung der Pilotkooperation mit Kare PharmTech und Kare Clinicals sowie zur erwarteten Rolle des Wellgistics Pharmacy Network bei der Unterstützung von CCM- und RPM-Initiativen. Wörter wie voraussehen, glauben, könnte, erwarten, beabsichtigen, kann, planen, potenziell, prognostizieren, anstreben, sollte, wird und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Akzeptanz und Teilnahme von Anbietern, Erstattungsergebnissen, dem Grad der Patientenbeteiligung, der operativen Umsetzung, der Skalierbarkeit des Pilotprogramms, regulatorischen und im Gesundheitswesen geltenden Compliance-Aspekten, Änderungen geltender Gesetze oder Erstattungsrichtlinien, der Marktakzeptanz der Dienstleistungen des Unternehmens, Wettbewerbsfaktoren sowie der Fähigkeit des Unternehmens, strategische Beziehungen aufzubauen und zu pflegen und seine Geschäftsstrategie erfolgreich umzusetzen.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebene Pilotkooperation ist explorativer Natur, und es kann nicht garantiert werden, dass die Initiative zu erweiterten Geschäftsbeziehungen, wesentlichen Umsatzchancen oder langfristigem operativem Erfolg führen wird.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken finden sich in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen des Unternehmens, einschließlich der darin enthaltenen Risikofaktoren. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Wellgistics - Kontakt für Medien und Investoren

Medien: media@wellgisticshealth.com

Investor Relations: IR@wellgisticshealth.com

1 MarketsandMarkets - Bericht zum US-Markt für Fernüberwachung von Patienten

QUELLE: Wellgistics Health, Inc.

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