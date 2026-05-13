Kabinett soll am Mittwoch neues Heizungsgesetz beschließen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Erneuerbare Energien
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Berlin, ⁠13. Mai (Reuters) - Die Bundesregierung hat sich auf einen gemeinsamen Entwurf zur grundlegenden Überarbeitung des Heizungsgesetzes geeinigt. Dieser soll am Mittwoch im Kabinett beschlossen ‌werden, wie die Regierung in Berlin mitteilte. Es wird damit gerechnet, dass sich Bauministerin Verena ⁠Hubertz (SPD) ⁠und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) im Anschluss äußern.

Bisherigen Angaben zufolge soll die Pflicht wegfallen, dass neue Heizungen mit einem Anteil von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. ‌Stattdessen sollen neu eingebaute Gas- ‌und Ölheizungen ab 2029 schrittweise klimaneutraler betrieben werden. Dazu müssen sie einen wachsenden Anteil von ⁠Biomethan oder Bioöl beimischen, der bis 2040 auf ‌60 Prozent steigen soll.

Die ⁠schwarz-rote Koalition hatte aber bereits eingeräumt, dass diese Beimischung ein Kostenrisiko birgt. Sie hatte sich daher auf eine stärkere Kostenbeteiligung ‌von Vermietern verständigt, ⁠wenn sie neue Gas- ⁠oder Ölheizungen einbauen. Demnach sollen ab 2028 die Kosten für den CO2-Preis sowie die Gasnetzentgelte hälftig zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt werden. Gleiches soll für die Preisaufschläge der ab 2029 vorgeschriebenen klimafreundlicheren Brennstoffe gelten.

(Bericht von Christian Krämer. Redigiert von Hans BusemannBei Rückfragen ⁠wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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