KI-Konzern Anthropic strebt weitere Finanzierungsrunde an

Der OpenAI-Konkurrent Anthropic will sich einem Medienbericht zufolge frisches Kapital besorgen. Wie Bloomberg am Mittwoch berichtete, will das Unternehmen 30 Milliarden US-Dollar in einer neuen Finanzierungsrunde einsammeln. Der Anbieter des KI-Modells Claude würde dabei auf eine Bewertung von 900 Milliarden Dollar kommen, ohne das neue Kapital miteinzuberechnen, wie die Finanznachrichtenagentur unter Verweis auf Insider schrieb.

Die Runde könnte womöglich schon zum Monatsende abgeschlossen sein. Bei vorigen Finanzierungsrunden investierten unter anderem die Alphabet-Tochter Google sowie Amazon in das Unternehmen. Anthropic selbst lehnte einen Kommentar dazu ab.

Anthropic könnte noch in diesem Jahr an die Börse kommen, womöglich schon im Oktober. Auch Rivale OpenAI hat derartige Pläne, und kam bei der letzten Finanzierungsrunde im März auf eine Bewertung von 852 Milliarden Dollar. Noch gibt es aber bei beiden Konzernen keinen konkreten Termin für einen Börsengang.