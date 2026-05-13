Koalition will neuen Anlauf für Reformpaket nehmen

- von Markus ⁠Wacket

Berlin, 13. Mai (Reuters) - Nach dem Streit der vergangenen Wochen hat die schwarz-rote Koalition einen neuen Anlauf für ein umfassendes Reform-Paket zugesagt. Es seien ein Arbeitsprozess und Zeitplan für die nächsten Wochen vereinbart worden, sagten Koalitionsvertreter nach einem sechsstündigen Spitzentreffen in der Nacht zum Mittwoch. Im Vorfeld der Reformen werde es ein Kanzleramtstreffen mit Gewerkschaften und Arbeitgebern geben. "Ziel soll ein gemeinsames Paket zu den zentralen Reformthemen Steuer, Arbeitsmarkt, Rente ‌und Bürokratieabbau sein", schrieb SPD-Fraktionschef Matthias Miersch an seine Abgeordneten. Unions-Chef Jens Spahn informierte seine Kollegen, dass Entscheidungen dann bei einem weiteren Koalitionsausschuss vor der Sommerpause getroffen werden sollten.

Nach dem Nein des Bundesrats zur Entlastungsprämie von 1000 Euro will die Koalition ⁠zudem das Vorhaben komplett ⁠aufgeben. Auch andere Hilfen angesichts des Spritpreisanstiegs im Zuge des Iran-Kriegs sind Koalitionskreisen zufolge vorerst nicht geplant.

Konkrete Beschlüsse des Koalitionsausschusses blieben knapp: Trotz der milliardenschweren Lücke soll der Haushalt 2027 ohne Rückgriff auf die Rücklage von etwa zehn Milliarden Euro aufgestellt werden. Damit bleibt der Spardruck auf die Ministerien hoch. Die Rücklage könnte dann für den Haushalt 2028 genutzt werden, wo sich noch größere Defizite auftun.

Zudem will die Koalition den CO2-Preis auf Sprit, Heizöl oder Gas 2027 auf dem Niveau von 2026 stabilisieren. Derzeit beträgt ‌er für einen Liter Kraftstoff zwischen 17 und 20 Cent. Allerdings war auf ‌EU-Ebene bereits beschlossen worden, von einer weiteren Erhöhung abzusehen.

Im Vorfeld des Koalitionsausschusses mit Kanzler Friedrich Merz, CSU-Chef Markus Söder sowie Vizekanzler Lars Klingbeil und SPD-Co-Chefin Bärbel Bas waren die Erwartungen gedämpft worden. Nachdem eine Marathonsitzung im April keinen Durchbruch für eine umfassende Reformagenda gebracht hatte, hatten sich die ⁠Koalitionäre beharkt. Die Bilanz zum einjährigen Bestehen der Regierung zogen die Partner getrennt, rund um den "Tag der Arbeit" sowie den DGB-Kongress ‌richteten sie Spitzen gegen den jeweiligen Partner. Das Treffen sollte daher auch ⁠für eine Beruhigung und Rückkehr in den Arbeitsmodus dienen. Da im September drei Landtagswahlen anstehen, gilt das Fenster für Reformvorhaben als klein.

CSU-Chef Söder betonte, der Ausschuss sei konstruktiv gewesen und habe einen Entwicklungsplan für die nächsten Monate erarbeitet. In Koalitionskreisen wurde der Kabinettsbeschluss zum lange umstrittenen Heizungsgesetz zudem als erstes positives Zeichen gewertet.

HANDWERKSVERBAND: KEINE UNAUSGEREIFTEN SCHNELLSCHÜSSE MEHR

Vom ‌Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) kam Lob für das Vorgehen der Koalitionsspitzen: ⁠Sie täten gut daran, keine weiteren unausgereiften Schnellschüsse zu liefern, ⁠sagte ZDH-Präsident Jörg Dittrich. "Wer bei Sozialstaat und Steuern dauerhaft etwas verändern will, darf nicht hektisch durchs politische Schaufenster laufen wie zuletzt bei der sogenannten Entlastungsprämie." Ziel müsse ein tragfähiges und konsistentes Gesamt-Reformpaket sein.

In Umfragen zeigt sich die wachsende Unzufriedenheit der Wähler mit Schwarz-Rot: Einer Ipsos-Erhebung zufolge verliert die Union gegenüber dem Vormonat einen weiteren Prozentpunkt und würde bei einer Wahl am Sonntag nur auf 23 Prozent kommen. Auch die SPD würde einen Punkt einbüßen und auf dann 13 Prozent kommen. Bei Forsa liegen beide sogar einen weiteren Prozentpunkt tiefer. Sie sinken somit weiter deutlich unter ihr Bundestagswahlergebnis von 2025. Stärkste Kraft wäre demnach die AfD mit 26 (Ipsos) beziehungsweise 27 Prozent (Forsa).

Dass die Konflikte und Profilierungsversuche der vergangenen Wochen keiner Regierungspartei genutzt haben, zeigt eine weitere ⁠Umfrage: Laut dem Forsa-Trendbarometer halten Anhänger beider Parteien die wirtschaftliche Lage für das dringlichste Problem, gefolgt von einem allgemeinen Unmut über Politiker und die Stabilität des sozialen Sicherungssystems.

(Redigiert von Christian Rüttger; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)